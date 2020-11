Novatrice dans les solutions zinc et les aspects de surface depuis 1837, la marque VMZINC® s’attache à soutenir et accompagner les professionnels du secteur. Elle propose, par exemple, des systèmes permettant aux couvreurs-zingueurs de simplifier leurs mises en oeuvre et gagner ainsi du temps sur chantier.

Le système breveté Pattes Monovis VMZINC® pour couvertures froides ventilées en Joint Debout VMZINC® illustre cette démarche. Couverte par un DTA (n° 5.1/18-2556_V1), cette fixation, utilisant une seule vis, est la seule du marché à optimiser de 30 % le temps de pose du Joint Debout.



L’augmentation de l’entraxe entre chaque élément, jusqu’à 75 cm en partie courante contre 33 cm avec une patte standard, réduit le nombre de pattes à poser. Un principe exclusif qui divise ainsi jusqu’à six la quantité de vis par m². Moins agenouillé, le compagnon gagne également en confort de travail.



Au-delà de la rapidité de mise en oeuvre, le système Pattes Monovis VMZINC® est pensé pour garantir une pose précise et durable. En acier inoxydable d’une épaisseur de 0,4 mm, ces pattes facilitent le sertissage des bacs à Joint Debout. Le cuvelage et les renforts mécaniques optimisent la stabilité et la rapidité de vissage, tout en supprimant les risques de désaffleurements. Leur design renforce les performances à l’arrachement et leur longévité. Les Pattes Monovis VMZINC® sont déclinées en version fixe et coulissante. Elles se posent sur voliges en bois massif d’épaisseur minimale de 18 mm*. Le système est destiné aux toitures mises en oeuvre selon les spécifications du DTU 40.41**, de formes planes ou courbes.



* Avec des vis de fixation à bois aggloméré à filetage continu, de diamètre 5 ou 6 mm et tête fraisée plate et de longueur minimum 40 mm.

** Bac à joint debout (profil 1) en zinc d’épaisseurs 0,65/0,70/0,80 mm, de largeur développée 500 ou 650 mm ; bâtiment d’élancement courant de hauteur maximale 40 m ; neuf ou rénovation ; pente minimale 5 % (2,86°) et maximale 173 % (60°) ; habillage des parties verticales cintrées selon le DTA (chapitre 6) ; formes planes ou courbes de rayon supérieur à 2 m ; couverture des locaux de faible à moyenne hygrométrie ; en climat de plaine (altitude < 900 m) et de montagne selon les dispositions spécifiques du chapitre 7 du DTU 40.41.