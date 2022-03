Système de pinces GlassFit CC-800 en acier inoxydable DUPLEX 2205

Comenza, marque espagnole basée en Galice et spécialisée dans le développement de systèmes industrialisés de garde-corps et de mains courantes, présente le système GlassFit CC-800 en acier inoxydable DUPLEX 2205, particulièrement adapté aux garde-corps situés aux abords des piscines. En raison de sa plus grande résistance à la corrosion, cet acier inoxydable est recommandé pour une installation là où il existe un risque d'exposition directe au chlore.

Par ailleurs, la conception novatrice du kit de fixation du vitrage PL-80 rend ce système de pinces pour garde-corps en verre encore plus résistant, procurant une sensation surprenante de solidité ainsi qu’une rigidité inédite pour un garde-corps de cette famille, tout en répondant aux normes et aux spécifications techniques des réglementations internationales les plus rigoureuses.



Le système de garde-corps GlassFit CC-800 DUPLEX 2205 répond aux exigences pour un usage en ERP, ayant passé avec succès les essais de charge statique et dynamique du Cahier 3034 du CSTB pour une charge d’exploitation de 1 kN. Cette pince au sol répond aussi à la norme piscine NF P 90-306.

Pour une utilisation aux abords des piscines, il est mis en œuvre avec des panneaux en verre feuilleté 10+10 de 1 200 mm de hauteur et allant jusqu'à 1 800 mm de long. Son prix est inférieur à celui d'autres systèmes similaires, car il permet une plus grande modularité, ce qui réduit le nombre de pinces nécessaires par mètre linéaire de garde-corps, ainsi que le nombre de perçages à réaliser et le temps nécessaire à son installation.

Les dispositifs LEVEL 3D, un système de nivellement sur trois axes, et SLOT 180, un système de positionnement au moyen de rainures pour un ajustement linéaire, tous deux incorporés dans la pince, permettent un nivellement parfait du vitrage, même en cas d'irrégularités de la dalle, car ce système a été conçu pour faciliter le nivellement lorsque le vitrage est posé sur les pinces.



Les systèmes Comenza garantissent la sécurité du garde-corps et son système GlassFit CC-800 DUPLEX 2205 est la solution parfaite pour une installation aux abords des piscines. Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau système GlassFit Surface CC-800, veuillez nous contacter. Nous sommes à votre disposition.

