La nouvelle façade de cassette TwinSense 800x800 intègre un capteur intelligent 2-en-1

Baptisée TwinSense, la nouvelle façade de cassette 800x800 Hitachi Cooling & Heating compatible avec les DRV et PAC air/air offre encore plus de confort et d'économies d'énergie, grâce à un détecteur de mouvement et de rayonnement.

Une double détection, de présence et de température

Pour une température plus stable, la façade TwinSense possède une fonctionnalité « CrowdSense », qui permet un contrôle prédictif pour anticiper les variations de températures dans une pièce. Cette fonction intelligente, très utile pour les salles de réunion, locaux commerciaux, musées, restaurants ou d’autres lieux où le nombre d’occupants change rapidement, offre ainsi la possibilité d’anticiper des besoins de refroidissement ou de chauffage. Associée au capteur de mouvement de l’unité intérieure, elle détecte le nombre de personnes afin d’anticiper les besoins de puissance, dans le but d’éviter l’inconfort en été. En hiver, la régulation intelligente réduit légèrement la puissance proportionnellement avec la chaleur humaine de la pièce, pour assurer une température constante.



D’autre part, le capteur intelligent peut détecter la température du sol et ajuster le flux d'air et les volets de la cassette dans le but de fournir une température uniforme partout dans la pièce. Le système est capable d’augmenter le débit d’air pour atteindre une température de confort rapidement, en utilisant les fonctionnalités « FloorSense » en mode froid et « FeetWarm » en mode chaud. Ces fonctionnalités utilisent le capteur radiant pour détecter la température du sol et ajuster les volets motorisés, ainsi que la puissance de l’unité intérieure, afin de combattre la stratification et améliorer le confort. La fonction FeetWarm permet d’augmenter d'environ 2°C la température dans la zone des pieds. Aussi la fonction de soufflage d’air direct ou indirect permet à l’utilisateur de régler le flux d’air suivant ses besoins. Ces fonctions sont la garantie d’une répartition homogène de la température et d’un confort maximal pour les occupants.

En prime, il est possible d’orienter les volets pour optimiser les flux d’air, en évitant un soufflage direct sur les occupants et en favorisant un flux d’air horizontal, grâce à l’effet Coanda amélioré.

Une qualité d’air intérieur optimale

Hitachi Cooling & Heating a développé pour toute sa gamme de cassettes un nouveau filtre antivirus à haute performance, qui capte et neutralise différents types de particules contenus dans l’air ambiant, grâce à l’utilisation de la technologie Pyritione de Zinc (ZPT).

Ce nouveau filtre inhibe 99% de virus, bactéries, moisissures et autres polluants... Il collecte également jusqu’à 75% de poussières, grâce à des mailles plus fine.

Plus d'économies d’énergie, tout en améliorant le confort

La fonction « Auto-Save » permet de détecter l’activité humaine à 360° (4 zones), grâce au détecteur de présence embarqué sur la cassette 800 x 800, et d’ajuster le débit d’air, et donc la puissance de l’unité en fonction de l’occupation des locaux. De plus, la fonction Auto-Save est également compatible avec les unités RCIM-FSRE associées à l'accessoire détecteur de mouvement SOR-NEC.

Boris Vodiama, chef de marché DRV et Traitement d’air souligne : « Nous mettons tout en œuvre pour garantir la meilleure qualité d’air intérieur à nos clients. Notre technologie FrostWash, appliquée désormais à toutes nos unités intérieures, permet un nettoyage optimal de l’échangeur, par givrage et dégivrage de vapeur d’eau contenue dans l’air pour éliminer les saletés et impuretés, pour des performances améliorées des équipements dans la durée. Et nos nouveaux filtres antivirus garantissent un air intérieur plus sain. »

Disponible dès le mois de juin dans le réseau Hitachi Cooling & Heating, la façade TwinSense est compatible avec les cassettes RCI-FSR et la nouvelle télécommande PC-ARFG-E.

