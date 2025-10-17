ConnexionS'abonner
COMENZA

Avenida Benigno Rivera, 100
27297 Lugo
Espagne
COMENZA est une entreprise européenne spécialisée en matière de développement de systèmes de garde-corps et de mains courantes au design exclusif, sûr et facile à installer pour tout projet de construction en milieu résidentiel, hôtelier, commercial, institutionnel, sanitaire, éducatif et sportif, entre autres.

  • Design exclusif : des designs fonctionnels et simples qui s’assemblent de façon naturelle et en parfaite harmonie avec l’environnement architectural.
  • Sécurité : nous développons des systèmes de garde-corps garantissant des espaces sûrs et confortables pour les utilisateurs, dans le respect de strictes codes et réglementations internationaux en matière de construction.
  • Facilité d’installation : nous concevons des solutions visant non seulement à apporter de la confiance et de la commodité à l’installateur, mais aussi à réduire le temps d’installation, à simplifier les procédés et à minimiser les erreurs de réalisation.

Développer des systèmes de garde-corps innovants qui soient faciles à installer dans n’importe quelle partie du monde, qui respectent les réglementations internationales en matière de construction et qui assurent un équilibre optimal quant au rapport design-qualité-prix.

Être un leader mondial dans le secteur de l’architecture par le biais du développement de systèmes de garde-corps et d’une étroite collaboration avec nos clients, fournisseurs et partenaires stratégiques.

  • Glass Railing Systems : gamme de systèmes et de ferrures en verre Comenza.
  • Stainless Steel Railing Systems : gamme de systèmes, de ferrures et d’accessoires pour fabriquer des garde-corps en acier inoxydable sans soudure.
  • Mains courantes en acier inoxydable : gamme de courantes en acier inoxydable.

