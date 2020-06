TECNOCOAT P-2049, une membrane de haute qualité, destiné à la réalisation d’étanchéité dans de multiples domaines en bâtiment, génie civil, industrie. Tecnopol poursuit sa certification et obtient son 1er Avis Technique du CSTB pour le domaine des toitures/terrasses circulables.

Projetée à chaud à l’aide d’un équipement de dosage bi-composant, la membrane TECNOCOAT P-2049 100% polyurée, permet des applications très rapides, avec un durcissement du produit en ~5 secondes. Ce procédé, sous ATE 11/0357 depuis 2011 et maintenant sous Avis technique CSTB en toiture : DTA 5.2/19-2665_V1, permet des applications sur toutes formes et surfaces, sans joints, ni soudure, en continu, sur une multitude de supports et de matériaux. Ses excellentes propriétés mécaniques en font une membrane particulièrement utilisée et intéressante dans le milieu de la construction, nécessitant simplicité, qualité et longévité.

1er DTA CSTB en matériau 100% polyurée en France sur le domaine : toitures/terrasses, TECNOCOAT P-2049 a été approuvé plus particulièrement :

En toitures-terrasses inaccessibles ;

En toitures-terrasses techniques ou à zones techniques ;

En toitures terrasses accessibles aux piétons et séjour ;

En toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers, avec protection lourde dure ;

En toitures végétalisées et toitures-terrasses jardins ;

Sous isolant inversé;

À destination de gradins de stades, tribunes, escaliers, parvis, édicules, coursives, balcons et loggias, surmontant des locaux ouverts,

Application en neuf et en rénovation sur supports de maçonneries et notamment sur anciens revêtements d’étanchéité bitumineux,

Application en France métropolitaine et Outre-Mer,

Avec revêtement de finition TECNOTOP 2C colorée circulable sans ou avec anti glissant, ou avec protection lourde : dalles sur plots, gravier, végétalisation, jardins.

La membrane 100% polyurée TECNOCOAT P-2049 répond aux besoins courants des travaux d’étanchéité, de protection pour longtemps (durée de vie équivalente de 25 ans, voir ATE 11/0357 selon ETAG 005).

TECNOCOAT P-2049 répond également au domaine du génie civil, plus spécifiquement à l’étanchéité des tabliers de ponts sous asphalte (ATE 16/0680 selon ETAG 033), qui une fois polymérisée, réalise un revêtement résistant, élastique, adhérent au support et ainsi évite les infiltrations d’eau dans la structure.

La gamme TECNOCOAT répondent à des usages multiples, telles les rétentions d’eau, bassins, aquariums, piscines, pétrochimie, en milieux salins ou encore les parkings, toitures végétalisés, jardinées et bien d‘autres.

TECNOPOL propose une gamme de produits complémentaires permettant de fiabiliser un complexe, adapté à chaque cas, avec les primaires, finitions colorés ou transparentes, antidérapants, que ce soit en matériaux époxy, polyuréthane ou polyurée.

TECNOPOL fabrique l’ensemble de ses produits en Europe de l’Ouest, avec un suivi rigoureux et des matières premières de qualité. Cela fait plus de 20 ans que TECNOPOL met son expérience aux services des entreprises du Bâtiment et de l’Industrie, dans les domaines des produits d’étanchéité liquide, des résines de sols et de l’isolation en mousses polyuréthanes.