Opérant dans le secteur de la chimie, TECNOPOL est une entreprise axée sur le développement, la formulation et la conception de produits du bâtiment de haute technologie. TECNOPOL est intégré dans le groupe MAPEI.

MAPEI France est le distributeur et conseiller technique pour la France et Dom-Tom.



Ayant vu le jour en 1996, TECNOPOL, est l'un des leaders européens de la fabrication de membranes liquides pour l'étanchéité. Cette entreprise est dispose de collaborateurs et de représentants presque partout dans le monde.



Comme le premier objectif de MAPEI France est de satisfaire sa clientèle, une série de services destinés à améliorer le résultat final est mis à leur disposition. Des prescriptions techniques sont réalisées afin de déterminer, le choix technique, l’impact environnemental et l'aboutissement du projet. Des tests rigoureux sont effectués sur les produits avant leur commercialisation. Les certifications des systèmes de produits valident leur qualité, l’expérience et le savoir-faire de l’entreprise. Un suivi personnalisé, accompagné de rapports techniques, est opéré avec l'exécution des travaux. Enfin, les clients peuvent bénéficier de conseils et de dépannage en cas de panne de machines.



En termes de produits, TECNOPOL s'engage à fabriquer les meilleurs produits pour résoudre et couvrir les besoins de construction de ses clients. En ce qui concerne les produits pour l'isolation thermique, les références conçues et développées, disposent de caractéristiques très diverses pour s'adapter à de nombreuses utilisations du Bâtiment. Ces solutions d'isolation de dernière génération sont disponibles dans plus de 30 pays.



En feuilletant le catalogue de TECNOPOL, l'on retrouve entre autres :

Des revêtements par pulvérisation à chaud (TECNOCOAT)

Des membranes liquides (DESMOPOL)

Des mousses de polyuréthane (TECNOFOAM)

Des gammes de primaires et de finition