Tapis d'accueil ARAVIS, la barrière de propreté

Un tapis d’accueil est une véritable barrière de propreté. Il a une action préventive en captant et stockant les salissures et l’humidité apportées par le trafic piétonnier. Il assure une protection optimale et la pérennité des sols, diminuant ainsi les coûts d’entretien et de maintenance. Le tapis d’accueil doit être posé dans tous les passages extérieurs / intérieurs (zones génératrices de salissures). Il doit couvrir toute la largeur du passage pour ne pas être évité ou contourné, et être suffisamment long pour un nettoyage complet des semelles (longueur de 4 à 6 pas).

Les tapis de la gamme ARAVIS, constitués de rails en aluminium brut assemblés par une jonction ouverte ou fermée, PVC ou à câbles, assurent une grande simplicité lors du nettoyage.



Très robuste, ils résistent à un trafic intensif (piétons, chariots de supermarché). Nos tapis ARAVIS sont garantis 5 ans.



Les tapis Aravis à structure fermée (modèles Slim et JF) retiennent la salissure qui ne tombe pas dans la fosse. Les tapis Aravis à structure ouverte laissent passer les salissures qui tombent dans la fosse, cela permet un entretien moins fréquent. Les tapis Aravis sont enroulables, ce qui facilite leur manipulation et le nettoyage de la fosse.



Les tapis Aravis répondent aux exigences d’accessibilité pour les fauteuils roulants si ils sont installés en pose encastrée ou équipés d’une rampe sur leur pourtour en pose rapportée.

Pour commander votre tapis ARAVIS, merci de vous référer à notre "aide à la commande de tapis à structure métalliques" que vous trouverez en fin de gamme tapis d'accueil de la Dinathèque.

Pour en savoir plus exit_to_app