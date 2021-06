Découvrez « Mon compte » un espace personnel en ligne dédié aux clients de Tarkett sur le site Tarkett.fr. Bénéficiez de nombreux services comme la disponibilité produit et état des stocks, votre historique de commande*, la commande d’échantillons et la commande en ligne de vos produits. Connectez-vous maintenant ou créez votre compte pour bénéficier de ces services !

Vérifier les stocks et la disponibilité produit

Vous pouvez maintenant consulter en quelques clics, la disponibilité produit et l'état des stocks sur l'ensemble des produits et accessoires Tarkett. Le service est accessible depuis tous les appareils et à tout moment.



Vous avez une référence précise en tête ? Utiliser le lien "vérifier la disponibilité d'un produit" dans votre menu déroulant une fois connecté.



Vous souhaitez parcourir le catalogue et les collections ? Utiliser le menu ou la barre de recherche. Vous pourrez vérifier la disponibilité produit sur les pages produits.



Le service est disponible 24h/24 et 7j/7 et accessible depuis tous les appareils disposant d'une connexion internet (pc, smartphone, tablette).

Passez toutes vos commandes en ligne

Ce nouveau service vient compléter la fonctionnalité de visualisation des stocks.



« Nous devons être réactifs, par conséquent pouvoir commander directement en ligne est un réel avantage. Cela fonctionne très bien et c’est très simple d’utilisation, même pour quelqu’un peu habitué aux outils digitaux. » Distributeur partenaire.



Les avantages de la commande en ligne :

Un traitement prioritaire des commandes

Une accessibilité 24h/24 et 7j/7

Une offre de service complète : Consultez les stocks - Commandez - Visualisez l’historique

Facilité pour sélectionner vos propositions de prix

Suggestion automatique des accessoires

Possibilité de faire des requêtes spécifiques dans le champ commentaire (produits, bain, date de livraison, etc), qui seront traitées par votre chargé de clientèle habituel.

Accès à votre historique de commandes Tarkett

Autre fonctionnalité de « Mon Compte » Tarkett : la possibilité de consulter l'historique de l'ensemble de vos commandes Tarkett.



Besoin de vérifier une commande spécifique ? Utiliser les filtres disponibles (date, N° de commande, N° de PO) pour trouver facilement la commande votre choix.



* Ces services sont réservés uniquement aux clients directs de Tarkett. Si vous faites partie des clients actuels mais que vous n’arrivez pas à vous connecter, veuillez contacter votre chargé(e) d’affaires Tarkett ou votre chargé(e) de clientèle. Tarkett met tout en œuvre pour répondre à votre besoin dans les plus brefs délais.

