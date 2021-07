Tendances colorées : les nuances terracotta

Dans ce premier épisode d’une série autour des tendances colorées, nous nous penchons sur le terracotta, un coloris qui fait littéralement référence à la terre cuite. C’est une couleur qui rayonne de chaleur et de bonheur, combinant l’énergie et la stimulation des tons rouges avec l’illumination du jaune. La palette offre une force émotionnelle et est connue par les designers, architectes et agenceurs d’espaces pour fournir des touches apaisantes dans les espaces dédiés aux soins. À mesure que nous sortons de la pandémie et que nous travaillons à créer une nouvelle normalité, ce coloris a toute sa place dans nos espaces.

Les tons Terracotta ont été redécouverts au cours de la dernière année et s’avèrent encore être une couleur clé pour l’avenir. Les teintes organiques et terreuses de terre cuite et d’argile donnent un sentiment de familiarité et de profondeur. Comme cette couleur est dérivée d’un matériau naturel, la teinte se prête à être utilisée dans divers espaces, y compris les espaces commerciaux et les intérieurs des foyers. Les riches teintes d’argile et les jaunes cuits au soleil sont des nuances qui se marient parfaitement, ces tons procurent un sentiment de calme et de confort. Ces teintes chaudes ainsi que la terre cuite suggèrent une ambiance terre-à-terre qui créent une esthétique sophistiquée et colorée sans être agressive.



Lors de l’un des derniers événements de design avant la pandémie, la Stockholm Furniture Fair 2020, nous avions vu de décadentes teintes brun chocolat associées au terracotta et au bois teinté foncé pour créer des espaces intérieurs inspirés des années 1970.

Récemment, les tons terracotta ont explosé dans le design résidentiel en couplant des notes terreuses à des accents de bleus très eighties pour apporter du calme dans nos espaces.

Alors que nous regagnons petit à petit nos espaces de travail, notre dernière collection, Ice Breaker, offre cette qualité naturelle de la terre grâce à nos coloris Drylands, Dune, Sandstone et Iridescence Earth, Golden et Clay. Chacun peut choisir ces tons naturels pour créer de l’harmonie dans l’aménagement intérieur. Ils peuvent être aussi bien utilisés seuls que les uns combinés avec les autres pour créer de la profondeur. Les teintes Terracotta connaissent clairement une renaissance. Leur simplicité, leur capacité à être associée à des accents vibrants et à offrir des espaces chaleureux et rassurants offre une base solide pour le design d’intérieurs contemporains. Nous pensons que cette couleur va rester dans notre palette pour de nombreuses années à venir. Pour en savoir plus exit_to_app