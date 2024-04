Testo 565i, première pompe à vide pour des tirages au vide automatisés

Ainsi, pour profiter d’une plus grande flexibilité, la configuration du tirage au vide, la surveillance des valeurs de mesure en direct, l’enregistrement des données (valeurs du vide et d’étanchéité) et l’envoi du protocole de mesure sont effectués facilement et rapidement via l’application testo Smart.

Proposée dans deux modèles aux débits importants (7 CFM : 198 l/min et 10 CFM : 283 l/min) permettant un travail plus rapide, la nouvelle pompe à vide testo 565i est également équipée d’un clapet anti-retour pour éviter une perte de vide en cas de coupure de courant.