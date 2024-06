Testo enrichit son application testo Smart par deux nouvelles fonctionnalités : efficacité et gain de temps garantis !

testo Smart, une appli intelligente

Téléchargée sur le smartphone ou la tablette du professionnel, l’Application gratuite testo Smart se connecte et commande, en Bluetooth, les appareils de mesure.

Tout en un, elle lui permet de tirer le meilleur profit de son équipement et de lui offrir des fonctionnalités supplémentaires : lecture sans fil des valeurs de mesure grâce au second écran, enregistrement des mesures, visualisation en instantané de la mesure, valeurs présentées sous formes graphiques ou de tableaux pour une interprétation et une analyse rapide des résultats, création sur site de rapports de mesure numériques sous forme de fichiers PDF/CSV et envoi par mail.

Deux nouvelles applications payantes pour plus d’efficacité

Les deux nouvelles fonctionnalités, disponibles sur abonnement dans l’appli testo Smart, sont connectées à la gamme d’appareils de mesure pour le secteur du CVC de Testo (balomètre testo 420, anémomètre numérique à hélice testo 417, …) et de la qualité de l’air intérieure. Elles concernent :

→ 1 - le réglage du système de ventilation



Grâce à une interface utilisateur intuitive, une documentation automatique et des recommandations guidées pour éviter toute erreur, cette nouvelle application offre aux utilisateurs de l’anémomètre numérique à hélice testo 417 et du balomètre testo 420, un réel gain de temps lors de la mise en service et du réglage des systèmes de ventilation et de climatisation. L’application affiche, par exemple, les valeurs de mesure de référence, celles mesurées et l’écart enregistré en fonction des pièces et des points de mesure. Le professionnel voit ainsi immédiatement si la mesure mesurée correspond bien à la valeur cible à atteindre.

→ 2 - les mesures multi sites



Dans le cadre de la maintenance de différents sites, cette nouvelle application permet au technicien d’attribuer automatiquement chaque catégorie de mesure effectuée par l’un des appareils des gammes CVC compacts et Smart Probes (testo 110, testo 512 s, testo 535, testo 545, testo 115i, testo 510i,…) au site concerné, et ce dans un seul rapport : mesure d’intensité lumineuse, température anti-légionnellose, mesure de CO2, … (jusqu’à 50 mesures par site).

L’utilisateur bénéficie ainsi, par client et par site de mesure, d’une documentation claire des valeurs mesurées.

