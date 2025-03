Un contrôle précis et une connectivité sans fil

Conçu pour mesurer et enregistrer la température intérieure avec une grande fiabilité, le testo 174 T BT couvre une plage de mesure étendue, allant de -30 à +70 °C. Sa connectivité Bluetooth offre un confort d’utilisation optimal : les exploitants peuvent consulter et analyser les données en temps réel, directement sur smartphone ou tablette, grâce à l’application gratuite testo Smart, disponible sur iOS et Android.

L’un des atouts majeurs de cet enregistreur est sa transmission sans fil des données, permettant une lecture et une évaluation jusqu’à 30 mètres de distance, sans nécessiter d’intervention physique sur l’appareil. Cette fonctionnalité se révèle particulièrement précieuse pour les professionnels du bâtiment et de la maintenance technique, qui peuvent ainsi optimiser leur temps et éviter des manipulations inutiles.

Une capacité de stockage élevée et une sécurité renforcée

Le testo 174 T BT enregistre jusqu’à 16 000 valeurs de mesure, garantissant un suivi détaillé et fiable des températures. En cas de changement de pile, les données sont automatiquement sauvegardées, éliminant ainsi tout risque de perte d’informations.

Un outil idéal pour la conformité et l’assurance qualité

Grâce à ses capteurs longue durée, l’appareil assure des mesures stables et précises sur le long terme. Il permet ainsi aux exploitants de respecter les exigences en matière de qualité et de traçabilité des données, essentielles dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie, la logistique et la gestion des bâtiments tertiaires.

Enfin, l’application testo Smart facilite la création de rapports PDF et l’exportation des données vers Excel, avec la possibilité d’y ajouter photos et commentaires, pour une documentation complète et facilement partageable par e-mail.

Un allié incontournable pour les professionnels du bâtiment

Alliant précision, simplicité d’utilisation et connectivité avancée, le testo 174 T BT s’impose comme un outil indispensable pour un suivi efficace des températures, tout en garantissant une gestion optimisée des interventions techniques.

