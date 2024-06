Découvrez les isolants incontournables d'Isover pour un été au frais

Face aux températures estivales de plus en plus élevées, Isover vous présente ses solutions d'isolation performantes pour maintenir Une température fraiche et confortable dans la maison. Découvrez comment nos isolants peuvent aider vos clients à traverser l'été tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Alors que les épisodes de canicule se multiplient, il est crucial de bien isoler son logement, et en particulier les combles, pour améliorer le confort d’été de vos clients. Isover propose trois isolants de haute performance, éco-conçus et fabriqués en France, qui vous permettront de maintenir la fraîcheur à l'intérieur de votre maison. Les trois produits stars d'Isover Isoconfort 35 Kraft Flex Contact 55 Isocoton → Performance thermique : λ35 (0,035 W/m.K)

→ Épaisseur : 220 mm pour atteindre un R=6 (R=6,25 m².K/W)

→ Avantages : excellente tenue mécanique, facile à découper et à installer, fabriqué avec 50 % de verre recyclé → Performance thermique : λ36 (0,036 W/m.K)

→ Épaisseur : 220 mm (160 mm + 60 mm) pour atteindre un R=6 (R=6,05 m².K/W)

→ Avantages : facile à manipuler, peu de poussières, fabriqué à partir de plaquettes de bois certifiées PEFC. → Performance thermique : λ37 (0,037 W/m.K)

→ Épaisseur : 245 mm (200 mm + 45 mm) pour atteindre un R=6 (R=6,45 m².K/W)

→ Avantages : doux, léger, souple et semi-rigide, fabriqué à partir de textile recyclé. Pour en savoir plus exit_to_app Pour en savoir plus exit_to_app Pour en savoir plus exit_to_app Optimiser le confort d'été : En plus de l'isolation, d'autres facteurs contribuent à un intérieur frais : Surventilation nocturne

Protection solaire des vitrages

Classe d'inertie du bâtiment

Réduction des apports internes de chaleur Isover s'engage à fournir des solutions durables et performantes pour un confort optimal tout au long de l'année. Pour plus d'informations sur nos produits et nos conseils en isolation, rendez-vous sur notre site web. Pour en savoir plus exit_to_app