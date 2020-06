C’est le retour des beaux jours et, avec eux, l’envie de transformer son jardin en un petit nid douillet et accueillant ! Pour profiter de moments de convivialité, bricoler, jardiner ou tout simplement se relaxer… Découvrez notre sélection de produits et aménagements indispensables pour concevoir un extérieur à la fois pratique, esthétique et confortable.

Un salon de jardin

C’est LE coin phare de tout jardin aménagé.

Le salon de jardin est idéal pour se retrouver autour d’un repas en famille ou entre amis et profiter des longues soirées d’été.

En fonction des envies, il peut être composé d’une table et de chaises mais aussi de fauteuils ou encore d'un canapé d’extérieur.

Aujourd’hui, les modèles et les coloris sont multiples et vous permettent de choisir un mobilier adapté à la taille et au design de votre espace extérieur.

Un abri de jardin

Vous n’y avez peut être pas encore pensé mais l’abri de jardin se révèle bien souvent indispensable dès lors que vous avez la main verte ou que vous êtes un bricoleur(euse) dans l’âme.

Il représente en effet une solution de stockage efficace pour entreposer vos outils de bricolage, jardinage et même les jouets de vos enfants.

Grâce au développement de la vente en ligne d’abris de jardin, vous avez accès à un catalogue riche et varié. Les modèles proposés sont conçus à l’aide de différents matériaux (PVC, métal, bois) pour répondre à vos besoins en matière d’isolation et de robustesse.

L’abri de jardin vous permet également de protéger vos plantes du gel pendant la saison hivernale.

Une tonnelle ou une pergola

La chaleur et le soleil ne doivent pas vous empêcher de profiter de votre extérieur ! Pour cela, il peut être intéressant d’opter pour une solution d’ombrage telle que la tonnelle ou la pergola.



Ce type de structure a l’avantage d’allier robustesse et élégance tout en vous protégeant efficacement du soleil.

Pratiques et esthétiques, elles vous offriront un abri efficace en toute saison et ne manqueront pas d’embellir votre extérieur.

Un éclairage extérieur adapté

En plus d’apporter une touche esthétique à votre maison ou appartement, l’éclairage extérieur permet de signaler une visite, éclairer votre coin repas, embellir votre jardin…

Vous pouvez opter pour différents types d’éclairage parmi lesquels :

Les spots de sol : encastrés au sol, leur intérieur est inclinable pour que la lumière soit correctement redirigée depuis le sol

encastrés au sol, leur intérieur est inclinable pour que la lumière soit correctement redirigée depuis le sol Les appliques d’extérieur : vous pouvez choisir le type de lumière (directe ou indirecte) ainsi que le niveau de luminosité en fonction de votre utilisation

vous pouvez choisir le type de lumière (directe ou indirecte) ainsi que le niveau de luminosité en fonction de votre utilisation Les projecteurs à fixer ou à piquer : utiles pour éclairer un lieu précis. L’ensemble de ces éclairages peut être solaire ou intégrer la fonction de détection de mouvement pour une utilisation encore plus économique.

Un hamac

Quoi de mieux qu’un hamac pour se reposer ou s’adonner à la lecture ?

C’est l’accessoire indispensable pour s’aménager un coin détente dans le jardin !

Là encore, vous pouvez faire votre choix parmi une multitude de modèles : le hamac « traditionnel » à accrocher entre deux arbres ou le hamac contemporain au design sophistiqué qui aura une place à part entière dans votre décoration.

Et en plus, c’est bon pour la santé : la position dans le hamac serait en effet bénéfique pour le corps, efficace pour lutter contre le stress et permettrait même d’améliorer la qualité du sommeil…



Vous l’aurez compris, il existe une multitude d’accessoires qui vous permettront d’aménager votre extérieur en fonction de vos envies et vos besoins. La plupart d’entre eux allient désormais esthétisme et confort tant le jardin est devenu une véritable « pièce à vivre » qui se doit d’être aussi bien équipée et agréable pour accueillir vos moments de détente.