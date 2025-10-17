GAMMVERT - Batiweb

ConnexionS'abonner
GAMMVERT

83-85 avenue de la Grande Armée
75116 Paris Cedex 16
France
Gamm vert spécialiste du jardinage, des plantes, des animaux et des outils de jardin est le N°1 de la jardinerie en France grâce à son réseau de plus de 900 magasins.

Découvrez plus de 12 000 plantes et fleurs en direct de producteurs, 4 000 produits de jardin de grandes marques, et de nombreux conseils en jardinage et en aménagement extérieur pour réaliser tous vos projets !

Retrouvez sur notre jardinerie en ligne un large choix de produits de jardin et pour animaux complémentaires à l'offre proposée dans nos magasins de jardinage : serre, table de jardin, pot de fleurs, cache-pots, outillage, tondeuse à batterie, alimentation animale, terreaux, semences, poulaillers, plantes d'intérieur et d'extérieur, plantes potagères…

Découvrez le Click & Collect Gamm vert : 

  •  Pas d'attente
  • Assistance au chargement
  • Garantie végétale
  • Facilités de paiement
  • paiement sécurisé
  • plantes garanties un an (voir conditions)
  • livraison offerte (voir conditions)

 

