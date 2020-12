Afin d'anticiper et de faire face aux défis liés à la transition énergétique, à la règlementation thermique et aux évolutions normatives, ISO 2000 propose, depuis plus de 2 ans déjà, une gamme de solutions très performantes, qui sont toutes testées et certifiées selon la norme NF EN 16012, seule norme reconnue pour ce type d'isolants et permettant de bénéficier des différentes aides à la rénovation énergétique.



Ayant le souci permanent d'innover et d'étoffer son offre produits avec des solutions toujours plus efficaces et compétitives, ISO 2000 propose plusieurs nouveautés, dont notamment la solution TOP BARDAGE, qui permettront de répondre à des besoins et applications multiples. TOP BARDAGE (R=3.80m²K/W) est un isolant réflecteur alvéolaire avec écran intégré destiné à l'isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé.



Cette nouveauté offre une excellente performance thermique, mesurée et certifiée selon la norme NF EN 16012 et vient enrichir le panel d'isolants ISO 2000 afin de couvrir, encore davantage, l'ensemble des applications (toitures, combles, murs et planchers) aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation.



Outre une excellente performance thermique, conforme à celle de toute la gamme ISO 2000, TOP BARDAGE offre de nombreux avantages : isolation phonique, réduction des ponts thermiques et des infiltrations d'air (membrane "débordante" avec bande auto-adhésive intégrée), grand confort d'été, bien-être, gain d'espace, durabilité, confort de découpe et de pose mais également l'assurance d'être respectueux de la santé (produit classé COV A+, propre, sans poussière ou fibres nocives ou irritantes).



Vous voulez en savoir plus ? N'attendez plus, contactez-nous !