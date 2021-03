Dernier-né dans la gamme des enduits facilitants, le kit enduit MAGIC'EXTÉRIEUR est un enduit en pâte allégée de lissage des murs à reliefs ou dégradés, résistant aux conditions extérieures. Livré avec ses outils d'application réutilisables, il est parfaitement adapté aux bricoleurs peu expérimentés. Il permet de recouvrir facilement et durablement les murs en extérieur tels que les façades, les murets ou les descentes de garage pour obtenir une surface lisse.

Le kit enduit MAGIC' EXTÉRIEUR est livré avec ses outils d'applications, légers et maniables : rouleau et lame à enduire. Leur design breveté a été spécialement développé pour apporter une mise en œuvre encore plus facile, et obtenir une finition lisse sans défaut avec un minimum d'efforts.



L'enduit est appliqué à l'aide du rouleau pour une dépose facile, homogène et plus rapide. Il est ensuite lissé avec une lame en inox de qualité professionnelle très maniable. L'ergonomie et le design de cette lame permettent d'obtenir sans effort une finition lisse et très fine, ne nécessitant qu'un très léger ponçage (jusqu'à 80% de ponçage en moins qu'un enduit traditionnel).

Perméable à la vapeur d'eau et très garnissant, l'enduit MAGIC'EXTÉRIEUR permet d'enduire en charge et de rattraper les défauts jusqu'à 5 mm sur des murs en crépi, parpaing, béton, enduit de ciment ou ancienne peinture. De couleur blanche après séchage, il est recouvrable dans les 24 à 48h par tous types de peintures extérieures, organiques, en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité. Sa formule allégée permet de recouvrir 20% de surface en plus par rapport à un enduit en pâte standard, avec un séchage plus rapide.



Prix généralement constatés :

SEAU 12 KG + OUTILS : 49,90 € pour une surface de 6 à 8 m²

RECHARGE - SEAU 12 KG : 34,90 € pour une surface de 6 à 8 m²

Le KIT OUTILS peut être vendu séparément : 16,90 €

Consulter la fiche technique



La gamme complète d'enduits facilitants KIT ENDUIT MAGIC' couvre désormais tous les besoins en intérieur comme en extérieur, pour lisser ou rénover les surfaces :

KIT ENDUIT MAGIC'EXTÉRIEUR

KIT ENDUIT MAGIC'PIÈCES HUMIDES

KIT ENDUIT MAGIC'MURS DÉGRADÉS

KIT ENDUIT MAGIC'PETITS DÉFAUTS

ENDUIT MAGIC'REBOUCH

