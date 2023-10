Des projets bas carbone ? Découvrez Knauf NEXTherm®, l'isolant PSE Knauf très bas carbone !

Pour aller encore plus loin dans vos projets d’isolation thermique par l’extérieur, Knauf étend sa gamme dédiée à l’ITE avec Knauf NEXTherm® ITEx et vous propose ainsi de bénéficier des qualités thermiques et techniques optimales de ses panneaux PSE, tout en garantissant une approche environnementale et très bas carbone.



Le plus Knauf



En conformité avec la démarche environnementale de Knauf, les produits de la gamme NEXTherm® s’avèrent recyclables et s’inscrivent dans la démarche vertueuse d’économie circulaire Knauf Circular®. Ce service de récupération et valorisation des chutes propres de PSE garantit leur transformation en de nouveaux produits en polystyrène du bâtiment ou de la vie courante.

Pour en savoir plus exit_to_app