TOUPRET lance une nouvelle gamme d’outils pour les professionnels du bâtiment

Les outils TOUPRET garantissent une application facile et précise des enduits, permettant d'obtenir un résultat lisse et sans défaut, réduisant ainsi le besoin de ponçage. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ces outils se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, étant spécialement conçus pour résister aux conditions de chantier les plus difficiles.

Lames à enduire : lame pour lisser les enduits et les bandes à joints

Travail fluide et rapide sans défaut : idéales pour les grandes surfaces, nos lames garantissent une application précise et homogène, pour un résultat impeccable.

Technologie Bi-Flex haute performance : la souplesse de la lame associée à la résistance du profilé en PVC assure un lissage parfaitement homogène.

Ergonomiques et maniables : nos lames, disponibles en trois tailles (60 cm, 45 cm et 25 cm), sont légères et faciles à utiliser, pour un confort optimal et une précision accrue.

Rouleau à enduire : rouleau antiprojection pour déposer les enduits sur les supports avant de les lisser

Gain de temps considérable : ce rouleau antiprojection divise le temps d'application de l'enduit par trois, pour une efficacité maximale.

Dépose d'enduit optimisée : permet une application rapide et homogène de l'enduit sur le support.

Nettoyage aisé : se nettoie facilement à l'eau, facilitant l'entretien après usage.

Perche télescopique : atteindre des zones inaccessibles, assurant précision et sécurité lors de l'utilisation

Accès facilité aux hauteurs : cette perche permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, assurant une application précise et sécurisée.

Système de blocage à came : rapide et fiable, il garantit une sécurité optimale lors de l'utilisation.

Tube en aluminium robuste : Longueur de 2x0,50 m pour une portée étendue et une maniabilité optimale.

Le KIT d’enduisage professionnel TOUPRET

Pour une solution complète, TOUPRET propose un KIT regroupant l’essentiel des outils :

3 lames à enduire (60 cm, 45 cm, 25 cm)

1 couteau à enduire lame inox (largeur 12 cm)

1 rouleau antiprojection

1 perche télescopique spécifique pour les lames

La gamme d'outillage TOUPRET est disponible dans toute la France via un réseau de distributeurs partenaires. Pour trouver le point de vente le plus proche, rendez-vous ici.

