Assurer le confort d'été à l'intérieur : Le rôle vital de la protection solaire extérieure

Le besoin croissant de protection solaire extérieure

Les systèmes de protection solaire extérieure sont devenus une solution essentielle dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation, car ils répondent aux normes de plus en plus strictes en matière d'efficacité énergétique et de qualité de l'air intérieur. Ces systèmes offrent un moyen passif et économe en énergie de protéger les bâtiments des rayons du soleil sans contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, s'inscrivant ainsi dans la tendance mondiale au développement durable.

Les avantages et la valeur ajoutée de la protection solaire extérieure

Amélioration du confort thermique

Les protections solaires extérieures améliorent considérablement le confort thermique intérieur en empêchant les apports solaires excessifs. Les espaces intérieurs restent ainsi frais et confortables, même pendant les mois les plus chauds. En bloquant le rayonnement direct du soleil, ces systèmes réduisent le besoin de climatisation, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et les factures d'électricité.

Amélioration de l'efficacité énergétique

En réduisant le recours aux systèmes de refroidissement mécaniques, les brise-soleil permettent de réaliser des économies d'énergie substantielles. Cette réduction de la consommation d'énergie se traduit par une diminution des émissions de carbone, ce qui rend les bâtiments plus respectueux de l'environnement. La RE 2020 étant devenue plus stricte, l'intégration de la protection solaire dans la conception des bâtiments est une étape proactive vers la conformité.

Protection contre l'éblouissement et les rayons UV

La protection solaire permet non seulement de conserver la fraîcheur dans les intérieurs, mais elle protège également contre l'éblouissement et les rayons UV nocifs. Ceci est particulièrement important dans des environnements tels que les écoles et les bureaux où l'éblouissement peut nuire à la productivité et causer de l'inconfort. En outre, la protection contre les UV contribue à préserver la longévité du mobilier intérieur en empêchant la décoloration et la dégradation.

Amélioration de la qualité de l'air intérieur

En réduisant le besoin de refroidissement mécanique, la protection solaire extérieure favorise une meilleure qualité de l'air intérieur. Les systèmes de climatisation peuvent parfois faire circuler de la poussière et des allergènes, et rendent l’air plus sec ; une moindre dépendance à l'égard de ces systèmes se traduit par un air plus propre et plus sain. Cet aspect est crucial dans les établissements de santé, où le maintien d'une qualité d'air élevée est primordial.

Flexibilité architecturale et attrait esthétique

Les solutions de protection solaire modernes offrent une gamme d'options de conception qui améliorent l'attrait esthétique des bâtiments. Qu'il s'agisse de brise-soleil architecturaux ou d'élégants panneaux coulissants et pliants, ces systèmes peuvent être adaptés à n'importe quel style architectural. Cela permet non seulement d'améliorer l'impact visuel des bâtiments, mais aussi d'augmenter leur valeur marchande. En effet, non seulement les façades s’en trouvent embellies, mais le bâtiment est prêt à affronter le changement climatique en cours, en ne misant pas le confort d’été sur des climatisations énergivores.

Les solutions de DUCO vous mettent le soleil dans la main

Depuis sa création en 1991 déjà, le spécialiste de la ventilation et de la protection solaire DUCO a clairement compris le message et s'emploie sans cesse à rechercher de solutions innovantes qui, tant d'un point de vue fonctionnel qu'esthétique, sont mises en valeur, aussi bien dans les logements que dans le non-résidentiel. La gamme de DUCO offre donc d'innombrables possibilités.

La défense de l’Environnement est une des préoccupations de DUCO, et ses ingénieurs R&D développent en permanence des solutions globales de confort thermique alliant la protection solaire le jour, et la ventilation nocturne pour faire de la « décharge thermique », la nuit. De plus, DUCO a publié les meilleures fiches FDES individuelles du secteur des brise-soleil, ventelles aluminium et grilles de ventilation, démontrant l’impact de ses choix environnementaux pour sa production, de sorte que chaque architecte et bureaux d’études puissent concevoir des bâtiments avec le moins d’émissions carbone possible.

Quiconque opte pour un système de protection solaire architectural de DUCO, ne se contente pas de donner une touche unique à l'esthétique de la façade grâce au design sobre et rectiligne ; un tel système veille également à ce que, d'une manière naturelle et économe en énergie, les rayons du soleil n'aient pas la possibilité de chauffer directement les espaces intérieurs, tout en conservant une luminosité agréable.

Les variantes architecturales offrent le choix entre des systèmes de protection solaire placés horizontalement ou verticalement. Les systèmes de protection solaire placés horizontalement (de type « auvent ») gardent la chaleur à l’extérieur pendant les mois les plus chauds de l’année (de mai à septembre) et laissent passer la chaleur des rayons du soleil bas durant les mois plus froids (d’octobre à avril), entraînant ainsi un gain d'énergie optimal, en profitant des apports solaires gratuits. Les systèmes de protection solaire placés verticalement sur la façade offrent un maximum d'intimité tout en préservant la vue vers l'extérieur. Cette disposition permet également d'occulter les pièces à la demande, en cas de lames orientables.

Découvrez le brise-soleil idéal selon l'orientation de la façade

Avec DucoSlide, DUCO dispose d'un système de protection solaire astucieux avec une gamme complète de panneaux coulissants. Le cadre en aluminium raffiné peut être assorti à l'envi avec différents types de remplissages (lamelles en aluminium ou en bois, munies ou non de perforations pour un jeu subtil entre lumière et ombre, mais aussi tôles perforées, etc…). En tant que solution structurelle, DucoSun se prête de manière parfaite pour un résultat optimal !

Conclusion

Alors que le changement climatique continue d'avoir un impact sur notre environnement, on ne saurait trop insister sur l'importance de la protection solaire extérieure pour maintenir le confort d'été à l'intérieur des bâtiments.

En améliorant le confort thermique, en augmentant l'efficacité énergétique, en protégeant contre l'éblouissement et le rayonnement UV, et en favorisant une meilleure qualité de l'air intérieur, les systèmes de protection solaire extérieurs offrent une solution complète pour la conception de bâtiments modernes.

La protection solaire, quelle qu'elle soit au final, dépend du budget qui y est consacré, des possibilités techniques, ainsi que, bien sûr, des goûts de chacun. Chez DUCO, il existe cependant toujours une solution pour chaque projet. En somme, avec DUCO, vous êtes paré à coup sûr pour les mois chauds de l’année !



Pour en savoir plus exit_to_app