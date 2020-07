Les enduits R G et F de TOUPRET sont une solution complète d’enduits intérieurs en poudre créée spécialement pour répondre au mieux aux besoins des professionnels et pour gagner en efficacité sur les chantiers. Cette gamme d’enduits sans odeur est adaptée aux contraintes de vos chantiers de rénovation particulièrement en milieu occupé ou qui doivent être réintégrés rapidement.

Des enduits intérieurs pensés par et pour les pros

Les enduits de la gamme RGF ont été développés et approuvés par des entreprises partenaires de TOUPRET afin de proposer des solutions qui s’adaptent parfaitement aux problématiques que rencontrent les professionnels sur les chantiers et conçues pour une prise en main rapide. Leurs avis sur les enduits TOUPRET ont permis de créer des produits qui accompagnent les pros d’un bout à l’autre de la phase d’enduisage avec efficacité et fiabilité.

Enduit de rebouchage, de garnissage et de finition : caractéristiques et utilisation

L’enduit de rebouchage TOUPRET R

TOUPRET R est recommandé pour les travaux de préparation avant enduisage. TOUPRET R est un enduit de rebouchage sans retrait et à haute résistance grâce à sa composition enrichie en fibres. Il permet de reboucher des fissures et des trous de toutes les tailles sans limite d’épaisseur. Il peut être recouvert par tous les types d’enduits, de revêtements muraux ou de peintures.

L’enduit garnissant poudre TOUPRET G

TOUPRET G est un enduit garnissant pour recouvrir et aplanir les supports endommagés avec une excellente glisse pour un plus grand confort d’application tout en permettant une reprise sans arrachement pour un ponçage réduit. TOUPRET G offre une grande capacité de recouvrement et un excellent pouvoir opacifiant.

L’enduit de finition en poudre TOUPRET F

Complément idéal de l’enduit TOUPRET G pour un résultat soigné, l’enduit de finition TOUPRET F dispose d’un grain très fin permettant d’obtenir une surface parfaitement lisse avec une application d’1mm par couche. TOUPRET F offre un rendu irréprochable avec une excellente glisse pour un meilleur confort d’application, il permet d’effectuer des reprises sans risque d’arrachement et un meilleur rendement (jusqu’à 25% en plus) grâce à l’optimisation de sa formule.

L’avis des pros sur la gamme d’enduits RGF

" Ce sont des enduits qui sont bien adaptés aux conditions de chantier parce qu'on peut les travailler longtemps sur le support sans risque d'arrachement, et en supprimant les côtes et défauts. L'absence d'odeur a permis à mes clients de réintégrer rapidement leur logement. Des clients satisfaits et pour moi une expérience à renouveler ! " Témoignage de M. KOSTA KOCOVSKI (Entreprise KOSTA.KOCOVSKI)

Pour la rénovation d’un logement de 300m² en région parisienne et avec utilisation des enduits TOUPRET F et TOUPRET G.



Rendez-vous sur le site de TOUPRET pour découvrir tous les enduits de la marque.

