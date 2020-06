Le nouveau Catalogue Habitat Collectif 2020 de MALERBA regroupe l’ensemble des solutions du fabricant Rhône-alpin à destination des logements collectifs. Il offre un panorama complet des milliers de combinaisons possibles pour personnaliser ses portes de logement. Il présente également l’ensemble des nouvelles collections de décors de porte, certaines lignes de produits ayant été totalement repensées. À découvrir d’urgence !

Art Infine, Médium, Linéa, Moulures, Ton bois, Sylver, Fiber, Fiber Styl’…. Toutes les solutions de décors et de finitions des portes d’entrée et de communication intérieure MALERBA sont présentées en détail dans ce nouveau catalogue pour vous aider à identifier la solution adaptée à vos besoins et trouver le modèle adapté à votre style. Moderne, classique, authentique, connectée… L’ensemble des solutions détaillées permet d’imaginer facilement la porte d’entrée sur-mesure idéale et les portes de communication intérieure et de service qui l’accompagnent.



En ce début d’année, de nouveaux décors et de nouvelles finitions sont venues rafraîchir l’offre bien connue de MALERBA. Ainsi, la gamme des revêtements stratifiés pour portes bois a été revue avec de nouveaux panneaux au rendu toujours plus réaliste. La gamme de revêtement PVC a été entièrement remplacée par une nouvelle offre de panneaux contemporains structurés. De nouveaux décors avec inserts décoratifs ont été imaginés. Et une offre de châssis à galandage et de rail en applique est dorénavant disponible*, sans oublier une offre de verrières atelier* totalement dans l’air du temps.



Un vaste choix de décors et de finitions que vient compléter un cahier technique pour repérer facilement les références des produits avec les niveaux de performances techniques recherchées (résistance au feu, affaiblissement acoustique, isolation thermique, étanchéité, antieffraction) - des plus basiques aux plus exigeantes. Car MALERBA, c’est avant tout une offre technique très complète à destination des professionnels pour équiper tous types de logements collectifs, qu’ils s’agissent de petits bâtiments ou d’IGH, ou encore d’immeubles neufs ou à réhabiliter.



Avec cette infinité de choix à disposition, imaginer une ambiance parfaitement adaptée n’a jamais été aussi facile, d’autant que l’ensemble des produits présentés sont sur-mesure et fabriqués en France exclusivement !



MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois et vitrés pour tous les segments de marché en France. Avec leurs performances techniques multiples et leurs nombreuses finitions, les blocs-portes MALERBA sont tous fabriqués sur-mesure et adaptés pour répondre aux exigences et aux aspirations esthétiques, techniques et économiques les plus variées. Tous les produits MALERBA sont conçus et fabriqués exclusivement en France et disposent d’un profil environnemental répondant aux exigences des constructions durables.



* Produits disponibles dans le réseau Malerba Distribution exclusivement.