La micro‐station easyOne est la solution à tous vos projets d’assainissement non collectifs. Qu’il s’agisse du domaine domestique, industriel ou même agricole, le système easyOne s’adapte à vos contraintes et vous garantit une efficacité épuratoire exceptionnelle.

easyOne, c’est la station n°1 qui révolutionne le marché de l’assainissement !

La micro‐station fonctionne sur le principe des boues activées. L'épuration des eaux se fait dans une seule cuve et une seule chambre de traitement. Elle se différencie par son levier de transfert unique entièrement prémonté en usine.

Vos projets en tout sécurité

Une équipe de techniciens réactive et professionnelle met à votre disposition ses compétences et ses connaissances techniques dans le secteur de l’assainissement non collectif.

Dimensionnement, choix du produit, conseil d’installation, notre équipe se tient à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets !

Projets spéciaux / eaux industrielles

Contactez‐nous pour vos projets spéciaux (hôtels, campings…). Notre bureau d’études met à votre service son savoir‐faire et son expertise pour vous accompagner et vous garantir une solution sur mesure répondant aux exigences réglementaires et garantissant la qualité des eaux traitées.

