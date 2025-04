En janvier 2025, un imposant chantier a débuté à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret : la construction d’un lycée visant à répondre à une démographie croissante en périphérie d’Orléans. Sa spécificité ? Une attention toute particulière portée à la gestion des eaux pluviales.

À Châteauneuf-sur-Loire, près d’Orléans (45), le fabricant français de tubes annelés en polyéthylène haute densité (PEHD) Polieco et son partenaire PUM ont fourni un chantier d’envergure : celui de la construction d’un lycée faisant la part belle à la gestion des eaux pluviales.

L’objectif : mieux réguler ces eaux pluviales, notamment en cas de fortes précipitations, orages ou pluies trentennales.

Des produits en PEHD 100 % recyclés et recyclables

Pour ce réseau, Eurovia explique que plusieurs solutions ont été étudiées : dans un premier temps le béton, puis l’acier. Finalement, le polyéthylène haute densité (PEHD) a été retenu et validé par le bureau d’études techniques et la région Centre Val de Loire.

Les atouts du PEHD ? Des produits pouvant être 100 % recyclés et recyclables, mais aussi sa légèreté, simplifiant la pose.

L’entreprise Polieco France, basée dans l’Ain (01), a fourni ce chantier hors norme, pour permettre la création d’un réseau enterré d’une capacité de plus de 1 000 m3.

Afin de répondre aux besoins spécifiques de ce chantier, le fabricant a fait appel à son atelier de chaudronnerie plastique pour concevoir chaque pièce sur-mesure, avec des tubes annelés, coudes et regards faisant jusqu’à 1 200 mm de diamètre. L’occasion aussi de mettre en œuvre sa dernière innovation « Tamp’Eau », permettant de créer des bassins de stockage, de régulation, de tamponnement et d’infiltration.

Crédit photo : C.L.

Les produits Polieco, conçus à partir de bouteilles de lait, de flacons de shampoing et de bidons de lessive recyclés, disposent de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour évaluer leur impact carbone et ainsi répondre aux exigences du programme « Lycée de demain » pour des établissements éco-construits.

«Chez Polieco, on utilise à peu près 13 % de la quantité de matière polyéthylène recyclée disponible sur le marché français chaque année. C'est l'équivalent de 180 millions de bouteilles de lait recyclées qui sont utilisées tous les ans. Ça veut dire concrètement qu'il y a plus d'une bouteille sur dix qui est mise dans un conteneur jaune et qui vient chez Polieco, sur notre site », précise Antoine Thonnellier, directeur commercial de Polieco France.

Pour Eurovia, le choix de ces solutions en PEHD a permis une rapidité de pose, en un mois environ, selon le responsable du chantier.

Ainsi, les eaux pluviales seront stockées dans quatre bassins de tamponnement d’une capacité totale de 1 020 m3. Ces eaux pourront ensuite être rejetées dans un petit cours d’eau situé à proximité. Les eaux de pluie récupérées en toiture seront quant à elles réutilisées pour l’arrosage et les chasses d’eau.

Le lycée devrait être livré d’ici deux ans pour assurer la rentrée des futurs lycéens en septembre 2027.

Claire Lemonnier

Photo de une : C.L.