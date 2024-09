Kit Habitat Platine Eco Plus : une solution complète pour gérer l’eau de pluie

En France, la consommation d’eau potable atteint en moyenne 150 litres par personne et par jour, avec une facture annuelle qui ne cesse de grimper. Le Kit Habitat Platine Eco Plus de GRAF propose une solution innovante et simple pour réduire ces dépenses tout en utilisant une ressource naturelle abondante : l'eau de pluie.

Vous souhaitez réduire vos factures d'eau tout en optimisant l'utilisation de l'eau de pluie ? Le Kit Habitat Platine Eco Plus de GRAF vous offre une solution clé en main pour récupérer et utiliser cette ressource précieuse au quotidien, simplement et durablement. Les avantages du kit Habitat Platine Eco Plus Le Kit Habitat Platine Eco Plus se distingue par plusieurs atouts qui en font une solution pratique pour gérer l'eau de pluie : Cuve à enterrer durable : facile à installer et conçue pour durer, la cuve s'intègre parfaitement dans votre jardin. De plus, vous bénéficiez d'une garantie de 30 ans.

Filtre Minimax-Pro : il maintient la qualité de l'eau en éliminant les impuretés, assurant ainsi une eau propre pour vos usages quotidiens.

Aqua-Center Basic : ce gestionnaire automatise le basculement entre l'eau de pluie et l'eau du réseau, garantissant un approvisionnement constant selon vos besoins. Ainsi, vous pouvez utiliser l'eau de pluie pour vos tâches domestiques courantes (comme l'arrosage du jardin, le lavage de la voiture ou encore l'alimentation des toilettes), tout en conservant l'accès à l'eau du réseau si nécessaire.

Économies sur vos factures d'eau : En utilisant l'eau de pluie lorsque cela est possible, vous pouvez réduire votre consommation d'eau potable jusqu'à 50% ! Composition du Kit :