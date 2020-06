Pour élargir son offre produits et renforcer sa présence dans le domaine du bâtiment, le groupe RPM International Inc. a réorganisé ses entreprises de ce secteur, autour de ses marques fortes, dans le monde entier. En octobre 2019, nous avions annoncé la création d’une nouvelle entité pour les activités de RPM en Europe : le groupe CPG - Construction Products Group Europe, qui devient ainsi un acteur majeur dans la fabrication de produits de construction, avec une forte spécialisation dans les métiers de l’étanchéité.

Sur tout le continent, CPG Europe fabrique des matériaux de construction hautes performances, afin de répondre aux demandes complexes du secteur de la construction d'aujourd'hui. L’offre de CPG Europe se trouve aujourd’hui étendue à l’ensemble des métiers suivants : étanchéité de joints de menuiseries & façades, protection feu passive, revêtements d’imperméabilisation, revêtements de sols à base de résines, revêtements d’étanchéité de toitures et systèmes d’isolation par l’extérieur.



Melissa Schoger, présidente de CPG Europe, a déclaré : " Les marques de CPG Europe couvrent un large éventail de besoins en matière de construction, allant de l'étanchéité, du collage et de l'isolation aux revêtements de sol, à la protection contre les incendies, à l'étanchéité et aux solutions de toiture : Nous sommes ravis d'annoncer le regroupement de l’offre de toutes nos marques fortes “sous le même toit”. Car le fait de réunir nos équipes, notre offre produits et nos services nous permet de mettre à profit l'expertise, les compétences et les innovations collectives, pour offrir au secteur de la construction une combinaison de solutions et de services vraiment unique. "



Avec plus de 1 400 employés dans toute l'Europe et une des plus larges gammes de produits performants et leaders sur leurs marchés respectifs, CPG Europe est idéalement placé pour fournir le marché européen de la construction.



Jonathan Hartmann, président des ventes et du marketing de CPG Europe, confirme que " La spécialisation de nos produits implique que chaque marque est experte dans son domaine et en mesure de fournir des conseils et un soutien, basés sur des décennies d'expérience et d’excellence en recherche et innovation. "



" La combinaison unique des marques de CPG Europe en fait un partenaire de choix sur le marché, suffisamment concentré pour connaître ses domaines d'expertise mieux que quiconque, tout en étant suffisamment large pour encapsuler de multiples solutions de construction complémentaires et les proposer à l'échelle paneuropéenne. "



Dans la continuité de cette démarche, le 24 avril dernier, tremco illbruck est donc devenu CPG France, la nouvelle entité régionale, qui regroupe désormais les organisations commerciales de ses diverses activités et marques : illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, Dryvit.

Concrètement, pour nos clients, cela ne change rien à notre partenariat, ni à notre façon de travailler ensemble, pour les marques de produits qu’ils utilisent déjà. Ils conservent leurs contacts habituels : leur binôme chargé d’affaire et chargé.e de relation client attitré.e. Mais grâce à cette nouvelle organisation, ils ont maintenant la possibilité de découvrir toutes les marques du groupe CPG, et d’étendre notre collaboration à d’autres domaines.

Pour en savoir plus exit_to_app