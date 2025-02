Matacryl : système d'étanchéité liquide pour les structures béton et les ouvrages d'arts

Pourquoi choisir Matacryl ?

Ces systèmes à base de résine PUMA (Polyuréthane méthacrylate) allient flexibilité et résistance chimique, offrant une protection optimale contre les infiltrations d'eau, les variations climatiques et les contraintes mécaniques.

Les membranes d’étanchéité hybrides Matacryl ont été développées par Tremco CPG afin d’apporter une solution pérenne à la protection et à la réparation des tabliers de ponts, quelles que soient leurs conditions d’usage. Leur formule unique permet une application efficace même dans les climats froids et les conditions météorologiques extrêmes.

Un système plébiscité par les professionnels

Certifié ETA 22/0805, Matacryl est conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de protection des tabliers de ponts. Contrairement aux membranes d’étanchéité traditionnelles, la gamme Matacryl combine les propriétés des résines MMA (polymérisation rapide) et PU (grande souplesse), garantissant une adhérence optimale et une durabilité exceptionnelle même à basse température.

Avec des centaines de réalisations dans le monde entier, Matacryl est reconnue par les maîtres d’ouvrage et experts en génie civil pour sa performance et sa fiabilité.

Applications variées

Les membranes Matacryl permettent de réaliser des protections de structures béton et d’étancher les ouvrages d'art tels que ponts routiers et ferroviaires, passerelles piétonnes et cyclistes, sur supports béton ou métalliques, en travaux neufs ou en rénovation.

Cette solution phare de la gamme est idéale pour les ponts et structures soumises à des charges lourdes et à des conditions extrêmes. Elle garantit une adhérence exceptionnelle et une longévité optimale même dans les environnements les plus contraignants.

→ Caractéristiques techniques principales :

Résistance aux UV et à l'abrasion.

Application rapide, même par temps froid.

Compatibilité avec divers types de revêtements.

