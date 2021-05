Le tunnel de rétention et d’infiltration permet le stockage et l’infiltration des eaux pluviales de façon totale ou partielle avec rejet calibré. Il collecte les eaux de gouttière, de ruissellement ou de trop-plein de cuve de stockage d’eau de pluie.

Fonction

Les tunnels de rétention et d’infiltration permettent de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

L’infiltration permet la dépollution des eaux chimiques et/ou bactériologiques par filtration dans le sol et assure la recharge des nappes phréatiques.

Elle régule également les rejets dans les milieux superficiels pendant les forts épisodes pluvieux.

3 applications

Infiltration partielle couplée à un rejet calibré et à une sortie trop-plein vers un exutoire

Infiltration totale ciblée mais avec une sortie trop-plein vers un exutoire

Infiltration totale après stockage temporaire dans les tunnels

Compositions des kits

Les kits de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sont composés de tunnels, de boîtes et d’accessoires.



Une boîte de collecte, placée en amont de la zone d’infiltration, permet à la fois la distribution des eaux pluviales et leur prétraitement en assurant le piégeage de matières en suspension et des macro-déchets.



La juxtaposition de plusieurs tunnels en 2 lignes assure le volume de stockage temporaire demandé. Les tunnels sont en contact direct avec le sol sans matériaux en sous couche afin d’optimiser la surface d’infiltration.



Une boîte de bouclage en aval de la zone de stockage et d’infiltration permet de contrôler le dispositif. Elle est livrée avec différents accessoires pour réaliser le trop-plein et/ou le rejet calibré et répondre aux différentes configurations rencontrées dans les prescriptions techniques des collectivités dans la gestion des eaux pluviales.



Les boîtes sont fournies de base avec une rehausse surmontée d’un couvercle ventilé assurant l’aération du système et sa décompression.

Les atouts

Vendu en kit prêt à poser

Grande capacité d’infiltration

Faible coût d’utilisation

Peu d’entretien

Installation sans équipement lourd, ni outillage spécifique

Photo à la une : exemple d’installation après une cuve de stockage Pack’eau.