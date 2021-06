Theatre Squared, le seul théâtre professionnel ouvert toute l’année dans le nord-ouest de l’Arkansas aux États-Unis, a récemment inauguré son nouvel espace de plus de 4 600 m2 à Fayetteville. Projet unique dans la communauté théâtrale américaine, cette nouvelle installation réunit deux théâtres ultramodernes, le premier espace de répétition dédié de la compagnie, des bureaux, un espace éducatif et communautaire, des ateliers sur place pour les décors, les accessoires et les costumes, huit appartements dédiés aux artistes invités, des terrasses extérieures sur trois niveaux et un café/bar ouvert toute la journée, le tout dans un quartier attractif entre la place du centre-ville de Fayetteville et le campus de l’Université de l’Arkansas.

« Grâce au soutien du Walton Family Foundation’s Design Excellence Program pour la création d’excellents bâtiments publics, nous avons pu travailler avec notre “dream team” d’architectes et de concepteurs de théâtre chez Marvel & Charcoalblue », a déclaré Martin Miller, directeur général de Theatre Squared. « Notre communauté aime la façon dont ce lieu est connecté avec le centre-ville, en une matérialité organique accessible mais innovante, une transparence vers la rue et une éthique d’ouverture à tous. »



Construit par Baldwin & Shell, le théâtre voit ses deux volumes enveloppés de béton architectural. La scène principale est conçue pour une isolation acoustique parfaite, et les espaces artistiques imaginés de façon innovante par Marvel Architects et Charcoalblue, loin d’être dissimulés, dépassent en fait de la façade. Le studio, l’espace de répétition et la scène principale sont tous bien visibles depuis la rue, de sorte que, quel que soit l’endroit où l’observateur se trouve, il lui apparaisse clairement que la vocation du bâtiment est de créer et de vivre une expérience théâtrale intense. Le nouveau théâtre a donc été conçu pour être parfaitement silencieux, avec des murs de 24 pouces et des espaces entre l’acier et le béton qui empêchent les vibrations de se diffuser. Même le système de climatisation a été pensé pour être totalement silencieux. La scène et les sièges du théâtre Ouest ont été conçus de manière à ce qu’une personne parlant à un volume normal sur scène puisse être parfaitement audible de n’importe quel siège du théâtre, y compris depuis le balcon.



Réfléchi dans une optique de durabilité, le projet dépasse même les normes nationales grâce à des matériaux de construction réutilisés, des lumières entièrement LED, des meubles fabriqués à partir d’arbres sur site, et des services améliorés. Derrière le bâtiment, le patio extérieur desservant les nouveaux appartements réservés aux artistes est construit à partir de briques récupérées d’une structure vieille de 150 ans qui se trouvait autrefois près de l’ancien dépôt de Fayetteville. Du béton moulé entre des planches de pin d’Arkansas et du bois modifié Kebony Shou Sugi Ban, carbonisé par Delta Millworks, constituent la façade du bâtiment. Une fois le béton coulé, le pin a été réutilisé comme finition intérieure dans le théâtre et la salle de répétition Spring.



Avec le nouveau bâtiment Theatre Squared comme actif culturel principal, la ville de Fayetteville a également reçu une subvention dans le cadre du programme d’excellence en matière de conception, afin d’élaborer une série d’espaces ouverts au sein d’un corridor culturel interactif de près de 5 hectares, créant ainsi un quartier artistique totalement intégré pour la communauté.