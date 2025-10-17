KEBONY. Un bois naturel fait pour durer.



KEBONY, dont le siège est situé à Oslo, en Norvège, est une marque de premier plan alliant bois et technologie. Grâce à ses technologies de modification avérées, elle produit un bois amélioré de qualité supérieure, qui est à la fois respectueux de l'environnement et rentable.



Depuis ses sites de production, situés à Skien en Norvège et dans la Région flamande en Belgique, KEBONY vise à redéfinir les standards de l'industrie du bois traité en créant de nouvelles possibilités pour le bois en tant que matériau de construction durable.



KEBONY possède des filiales dans toute la Scandinavie et son réseau de distribution international lui permet de réaliser des ventes aussi bien en Allemagne, en France et au Royaume-Uni qu'aux États-Unis.



Notre société a reçu de nombreux prix et distinctions récompensant sa technologie novatrice et respectueuse de l'environnement. Désignée comme Pionnier technologique du Forum économique mondial, elle a également reçu le label environnemental Swan and the Glass Bear attribué par les pays nordiques à un mode de consommation et de production durable, et a été plusieurs fois nommée entreprise Global Cleantech 100, ainsi qu'entreprise de l'année 2018 en Europe et en Israël.



Le savoir-faire de KEBONY :

Bardage (Kebony Character Bardage, Kebony Character claire-voie, Kebony Character bardage bords droits faux claire…)

Terrasse (Kebony Clear lame de terrasse lisse avec clip, Kebony Character pont de passerelle, Kebony Clear lame de terrasse lisse…)

Construction (Kebony Character Poutre, Kebony Character latte, Kebony Clear garde-corps…)

Toiture : Kebony Character lame de toiture

Bois brut (Kebony Clear bois brut, Kebony Clear Brut, Kebony Clear RAP bois brut)

Accessoires (Outil Camo® Marksman PRO®-NB, Clips de début invisibles pour terrasse (H-clip), Clips de fin invisibles pour terrasse)