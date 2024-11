Projet Horizon Building Inc. et Davos&Co

Le matériau HIMACS Pavia, sélectionné pour sa qualité et ses caractéristiques uniques, est au cœur du projet.

Edição Limitada précise : « Nous souhaitions utiliser des techniques de rétroéclairage, rendues possibles grâce aux propriétés translucides de la couleur Pavia, tout en conservant l'esthétique naturelle de la pierre et un aspect visuel attrayant ».

La teinte Pavia – un blanc délicat avec un motif marbré subtil – fait partie de la collection HIMACS Marmo. Ce matériau se distingue par ses propriétés translucides, particulièrement mises en valeur par la lumière. Utilisé pour les bureaux, les crédences, les étagères, les tables, les poignées de porte et les lavabos, HIMACS Pavia allie hygiène, antibactérien et flexibilité de forme, en plus d’offrir une esthétique minimaliste et délicate.

La beauté éthérée de HIMACS Pavia est illustrée par les étagères rétroéclairées dans un des bureaux et les lavabos des salles de bains. Le contraste subtil entre les bois sombres des étagères et les séparateurs rétroéclairés en HIMACS diffuse une lumière chaleureuse qui s’intègre parfaitement avec les textures et les couleurs du mobilier, dont les fauteuils en velours.

Dans les salles de bains, chaque lavabo et plan de travail est conçu en HIMACS Pavia, dans une pièce unique, rehaussé par un rétroéclairage délicat. Associé aux détails dorés et à un mur arrière sombre, l’ensemble crée une esthétique éclectique, mêlant style industriel et design raffiné. La combinaison du HIMACS avec des finitions opaques, des tons sombres et des géométries linéaires confère à cet espace un équilibre harmonieux et sophistiqué.

Projet : Siège de Davos&Co. et de Horizon Building Inc.

Lieu : Porto, Portugal

Design/Architecture : Ricardo Rios / Fernando Brandão Alves from Edição Limitada – Arquitetura e Design LDA

Matériaux : HIMACSPavia, Marmo Collection

Fabrication HIMACS : JRconcept / Alumina Design

Distributeur HIMACS : Banema

Éléments en HIMACS : bureaux, crédences, tables, étagères, poignées et boutons de porte, et lavabos de salle de bains.

Crédits photos : © João Boullosa