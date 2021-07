Un projet de maison individuelle ? Découvrez le nouveau site internet Ytong Inside

Ytong Inside, tout savoir sur le béton cellulaire pour construire une maison confortable, durable et performante. En 2021, la sensibilisation des particuliers aux solutions constructives en béton cellulaire Ytong pour leur projet de maison individuelle prend une nouvelle dimension avec l’arrivée du site ytong-inside.fr.

Les enjeux environnementaux ont contribué à faire évoluer le secteur du bâtiment et de la construction de maisons individuelles en termes d’économies d’énergie, de confort thermique... Une réflexion globale sur les éléments de structures, notamment la maçonnerie dont dépend une grande partie de la performance énergétique, du confort des habitants et de la durabilité du bâti, apparaît essentielle.

De nombreux leviers législatifs et des aides de l’état ont été mis en place pour inciter les propriétaires à effectuer des rénovations énergétiques afin d’atteindre de meilleures performances thermiques et de générer des économies d’énergie. Contrairement à la majorité des éléments qui constituent une maison, la structure ne peut être modifiée, alors qu’elle contribue significativement au bien-être des occupants, de façon durable et définitive.

Les particuliers qui ont un projet de construction sont parfois peu informés ou mal renseignés sur les différents choix de matériaux de maçonnerie qui s’offrent à eux. Avec les murs Ytong en béton cellulaire, Xella a la volonté de proposer aux particuliers la meilleure solution en termes de confort, de bien être et de performances.

Ytong Inside, le confort construit en béton cellulaire

En 2017, Xella a initié une démarche pour promouvoir les bénéfices des solutions béton cellulaire Ytong dans les projets de construction de maisons individuelles, avec la création de la marque Ytong Inside.

Au travers de 6 thématiques, Ytong Inside dévoile les avantages liés à la mise en œuvre et l’utilisation de ce matériau :

l’isolation thermique et l’étanchéité,

le confort thermique, en été comme en hiver,

la santé et la qualité de l’air,

de grande ouverture pour plus de lumière,

la durabilité des matériaux et de leurs performances dans le temps,

une construction éco-responsable tournée vers l’avenir.

Pour accompagner la marque Ytong Inside, une page Facebook Ytong France, qui dénombre aujourd’hui plus de 15 000 fans, informe les particuliers de manière pédagogique et dynamique sur les avantages du béton cellulaire. Conseils, témoignages, avis d’experts, concours... sont autant d’informations qui rythment la page.



D’autre part, Xella s’attache depuis des années à former les acteurs de la filière et du secteur de la maison individuelle afin qu’ils accompagnent au mieux les particuliers et les conseillent sur les solutions constructives en béton cellulaire pour leur projet de maison individuelle. Dans le cadre de la communication Ytong Inside, ces partenaires Ytong disposent d’outils spécifiques pour faciliter leur travail d’informations auprès de ces particuliers :

documents commerciaux à destination du grand public,

roll-up à installer dans leurs showrooms,

bâches de chantier pour valoriser leur choix d’un système constructif en béton cellulaire,

argumentaires de vente.

Un site internet dédié

Pour enrichir la palette d’outils Ytong disponibles et intensifier la visibilité du béton cellulaire comme solution constructive durable, performante et confortable qui répond parfaitement aux enjeux environnementaux et de la RE2020 , Xella lance le nouveau site Ytong-inside.fr. Cette plateforme va permettre aux futurs acquéreurs d’accéder à de nombreuses informations, souvent non abordées lors de l’élaboration d’un projet de construction d’une maison : performance thermique, capacité de régulation intrinsèques des murs, durabilité de la maçonnerie, capacité à assainir son lieu d’habitation...



La structure du site est simple, la navigation intuitive et les informations sont claires et didactiques. Les internautes peuvent choisir parmi 4 grandes rubriques :

Le béton cellulaire : passe en revue les avantages des murs en béton cellulaire, « illustrés » par des vidéos ludiques et accessibles : isolant, régulant, respirant, durable et écologique.

: passe en revue les avantages des murs en béton cellulaire, « illustrés » par des vidéos ludiques et accessibles : isolant, régulant, respirant, durable et écologique. Ytong Inside : présente la démarche de la marque, ses valeurs et son engagement.

: présente la démarche de la marque, ses valeurs et son engagement. « Ils habitent » : propose des témoignages de particuliers qui habitent une maison en béton cellulaire.

: propose des témoignages de particuliers qui habitent une maison en béton cellulaire. « Ils construisent » : met en avant des témoignages de partenaires Ytong, qu’ils soient constructeurs de maisons individuelles, maçons ou architectes.

Enfin, un onglet FAQ répond aux idées reçues sur le béton cellulaire, un glossaire rend accessible l’ensemble des termes techniques, enfin un formulaire de contact facilite la mise en relation entre un particulier porteur de projet et un partenaire Ytong qualifié à proximité.

Pour en savoir plus exit_to_app