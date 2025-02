Protection passive contre les incendies : pourquoi choisir le béton cellulaire Xella ?

Un matériau incombustible et ultra-performant

Les blocs Ytong et les panneaux préfabriqués Hebel sont classés A1, ce qui signifie qu'ils sont incombustibles. Ils offrent une résistance au feu allant jusqu'à 4 heures et peuvent être utilisés pour des murs jusqu'à 16 m de hauteur. Leurs propriétés minérales préviennent la propagation des flammes et des gaz toxiques tout en limitant la hausse de température dans les compartiments mitoyens.

Certifications et conformité réglementaire

Les solutions Ytong et Hebel sont validées par des laboratoires de tests au feu, notamment le CERIB (Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton). Elles garantissent une protection optimale pour les bâtiments industriels, logistiques, commerciaux, datacenters, parkings, tunnels, gares et aéroports.

Avantages du béton cellulaire Xella pour la protection incendie

Incombustible et sécurisant : Classé A1, sans fumées toxiques ni gaz nocifs.

: Classé A1, sans fumées toxiques ni gaz nocifs. Résistance au feu jusqu'à 4h : Conforme aux normes EI 240 min pour les blocs Ytong et EI 360 min pour les dalles Hebel.

: Conforme aux normes EI 240 min pour les blocs Ytong et EI 360 min pour les dalles Hebel. Maintien de la structure du bâtiment : Ne se déforme pas sous la chaleur et prévient les risques d'effondrement.

: Ne se déforme pas sous la chaleur et prévient les risques d'effondrement. Installation rapide et facilitée : Léger, facile à manipuler et à poser, optimisant le temps de chantier.

: Léger, facile à manipuler et à poser, optimisant le temps de chantier. Impact environnemental réduit : 100 % minéral et recyclable, sans émission de fumées toxiques en cas d'incendie.

Une solution idéale pour les datacenters

Les datacenters présentent un risque d'incendie élevé en raison de la chaleur générée par les équipements électriques et les batteries. Les murs coupe-feu Ytong assurent un compartimentage efficace et préviennent la propagation des flammes, répondant ainsi aux exigences strictes de ce type d'infrastructure.

Xella : un accompagnement technique pour optimiser vos projets

Le service technique et le bureau d'études Xella accompagnent les professionnels du bâtiment dans chaque étape du projet :

Choix des solutions coupe-feu les plus adaptées.

Dimensionnement et validation des performances techniques.

Optimisation des coûts et du délai de chantier.

Avec une résistance exceptionnelle au feu, une facilité de pose et un impact environnemental réduit, le béton cellulaire Xella est la solution idéale pour la protection passive contre les incendies. Que ce soit pour des ERP, des bâtiments industriels, des parkings ou des datacenters, les solutions Ytong et Hebel garantissent sécurité, durabilité et conformité réglementaire.

Pour en savoir plus exit_to_app