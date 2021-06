Une construction légère et durable pour l'impressionnant nouveau siège social de Cordeel

Le spécialiste belge de la construction Cordeel a connu une très forte croissance au cours des dernières années et avait besoin d'un nouveau siège social plus spacieux. La construction a commencé dans une zone précédemment occupée par un chantier naval sur les rives de l'Escaut, dans la ville de Tamise.

Le design de Binst Architects met en avant les capacités de Cordeel. Le bâtiment de 108 m de long et 25 m de large est une prouesse technologique et architecturale. La structure en acier est soutenue par une poutre de 1 200 tonnes qui repose sur deux piliers en béton, s'élevant à 20 mètres au-dessus de l'ancienne cale sèche. La structure a été préassemblée au niveau du sol, puis mise en position à l'aide de grues.



Le poids total du bâtiment a dû être limité, ce qui a fortement influencé le choix des matériaux. Une utilisation massive du verre a permis d'inonder les bureaux de lumière naturelle, tout en créant un environnement de travail très plaisant avec la vue sur l'Escaut d'un côté et sur la ville de Tamise de l'autre.

Avec un poids de 1,85 kg/m² seulement, la membrane d'étanchéité de toiture monocouche Firestone RubberGard EPDM de 1,5 mm d'épaisseur a été utilisée pour étancher 2 800 m² de toiture plate et 1 300 m² de terrasses dans le nouveau bâtiment. Un pare-vapeur a été placé au sommet de l'élément porteur en béton, suivi de deux couches d'isolant PIR. La membrane d'étanchéité de toiture RubberGard EPDM a été fixée en adhérence totale au-dessus.



Tout au long du projet, Cordeel a porté une attention particulière à la durabilité et à l'écologie. Par exemple, elle a opté pour le Stockage géothermique par puits de forage (BTES, Borehole Thermal Energy Storage), un type d'énergie renouvelable par lequel l'énergie issue du sol est utilisée pour rafraîchir et chauffer le bâtiment. Le choix d'une membrane d'étanchéité de toiture d'une durée de vie supérieure à 50 ans faisait aussi partie de cette approche durable.



Tout le bâtiment a été modélisé par la méthode de Modélisation des Données du Bâtiment (BIM). Les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs ont utilisé un logiciel de BIM pour concevoir, planifier et exécuter le projet de manière collaborative.

