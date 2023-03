Une étanchéité liquide autoprotégée sans solvant et sans odeur pour les toitures et balcons

Une résine certifiée

Les certifications du CSTB assurent la qualité technique de la résine SOUPLETHANE 5 ATE pour traiter à la fois l’étanchéité et l’anticorrosion des toitures et terrasses, lui attribuant ainsi des valeurs de sécurité et de durabilité :

en tant que système d’étanchéité liquide confirmé avec le D.T.A. N° 5.2/18-2615_V1 destiné aux toitures inaccessibles et accessibles, avec extension aux DROM.

en tant que système d’étanchéité liquide auto-protégée confirmé avec l’Avis Technique N°12/15-1704

en tant que revêtement de sol testé selon les normes européennes et UPEC : RSET-09-26013839

en tant que revêtement non inflammable avec son classement européen de tenue au feu Bfl – s1

en tant que revêtement biosourcé avec son agrément environnemental HQE.

SOUPLETHANE 5 ATE est conforme aux règles APSEL de juillet 2021 pour les classes SE1P, SE1M, SE2P, SE2M, SE3P et SE3M.

Une mise en œuvre et un entretien simplissimes

SOUPLETHANE 5 ATE est une résine polyurée-uréthane à deux composants (polyol et isocyanate) sans solvant et sans odeur. Ces composants sont des élastomères destinés à générer des membranes et joints élastomériques à très hautes résistances mécaniques, thermiques et chimiques. Son application est possible à des conditions climatiques extrêmes (température de –10°C à 50°C, humidité relative HR < 90%).

Appliquée sur tous supports en neuf et en rénovation : béton, bois, isolants, métal, asphalte, membrane bitumineuse, PVC, elle va pallier les problèmes d‘étanchéité en résistant à la fissuration, aux écarts de température et aux agressions chimiques de l’atmosphère. Exempte de retrait, elle garantit l'étanchéité après polymérisation de la résine et ponte toutes les fissurations (tenue à la fissuration de 3 mm).

SOUPLETHANE 5 ATE peut être appliquée aussi bien en étanchéité accessible (balcons, terrasses) qu’en étanchéité non accessible (terrasses sur toits, terrasses-parkings).

Comme pour toute mise en œuvre d’étanchéité, une préparation des surfaces sera indispensable après dépose de l’ancienne membrane d’étanchéité avec la pose d’un primaire mono-composant sans solvant PU AQUEUX sur béton sec ou humide qui assure une adhérence au béton supérieure à 3,8 MPa – 150 g/m². La mise en œuvre est aussi possible sur support carrelage avec l’application préalable d’un primaire KEMIPOX.

L’application se fait manuellement au rouleau après mélange des 2 composants de la résine : 3/1 en volume - : épaisseur du système : 1,2 à 1,5 mm .

Facile d’entretien et de réparation, la surface revêtue de SOUPLETHANE 5 ATE peut être de plus rendue antidérapante par projection de silice fine sur le film liquide, apportant un facteur supplémentaire de sécurité pour toute intervention humaine ultérieure. Elle est également directement applicable sur les résines de sol existantes (époxy, polyuréthane)

Des finitions sont préconisées d’une part pour traiter l’antidérapance et d’autre part pour garantir la stabilité aux UV.

La terrasse peut être praticable 24 heures après l’application.

L’aspect lisse, neutre mais surtout antiadhérent du revêtement SOUPLETHANE 5 ATE facilite son entretien. Et, la facilité d’entretien n’amoindrit pas sa durabilité qui peut ainsi dépasser une trentaine d’années, tout en conservant ses performances.

Finitions esthétiques et/ou non dérapantes

Des finitions peuvent être proposées pour répondre à certaines exigences :

La finition résistante aux UV avec ALPIC proposée en 4 coloris de base

La finition antidérapante avec saupoudrage de POUDREC ou de silice avant séchage du SOUPLETHANE 5 ATE

La finition esthétique avec saupoudrage de quartz coloré avant séchage du SOUPLETHANE 5 ATE

Avantages

Double fonction : Étanchéité et Anticorrosion

Sur supports neufs et en rénovation sur système d'étanchéité existant

Excellente adhérence : 4 MPa (support béton) / 9 MPa (support métallique)

Haute résistance à la fissuration (> à 4 mm)

Sans solvant, sans odeur

Extrait sec 100 %

Sans Bisphénol A

Mise en service rapide

Facilité d’application

Pas de farinage

Certifications