Weber lance une nouvelle offre d'imperméabilisation avec 2 noirs de fondation prêts à l'emploi et sans odeur

Prêts à l’emploi, gages de gain de temps (puisque ne nécessitant aucun mélange), ils sont formulés à partir de résines végétales qui neutralisent les odeurs incommodantes inhérentes aux produits bitumeux. À la clé : un confort d’application optimal pour les artisans, d’autant que leur composition sans solvant autorise un conditionnement en seaux plastiques (et non métalliques) maniables et facilement ouvrables / refermables. Autre atout, le nettoyage des outils s’effectue simplement à l’eau.

weberdry emulfondation et weberdry bitufondation : simples à appliquer et à fort rendement

Les murs de fondations enterrés, particulièrement soumis à l’humidité et aux infiltrations d’eau, requièrent une protection par mortiers ou bitumes d’imperméabilisation. En développant deux solutions bitumineuses prêtes à l’emploi, Weber facilite cette étape destinée à prévenir tout désordre (humidité, salpêtre, moisissures). Là où un sac de mortier d’imperméabilisation de 25 kg fournira, une fois mélangé, 12 litres de mortier utile, le seau de 25 kg de weberdry emulfondation ou weberdry bitufondation représente environ 25 litres de produit utilisable immédiatement, soit le double ! De plus, contrairement à des solutions en poudre, ces produits se veulent réutilisables à condition de bien fermer le seau et ce, jusqu’à 24 mois.



Affichant un fort pouvoir couvrant, weberdry emulfondation et weberdry bitufondation forment un film souple homogène empêchant le passage de l’eau.



La fluidité de weberdry emulfondation induit une application au rouleau sur béton banché ou lisse particulièrement aisée, par couche d’environ 0.3 mm d’épaisseur pour une épaisseur totale de 0.6 mm.



Solution multi-supports (y compris les plus absorbants et poreux), la tenue en épaisseur de weberdry bitufondation (0.8 mm par couche pour une épaisseur totale d’environ 1.6 mm) présente l’avantage de corriger les petits défauts de planéité du support lors de l’imperméabilisation et permet aussi le collage d’isolants (PSE, liège, autres).



Soulignons que ces deux nouveaux noirs de fondation s’inscrivent parfaitement dans l’engagement de Weber de concevoir des solutions respectueuses de l’environnement et des hommes. Sans solvant, elles intègrent du bitume, issu donc d’une revalorisation de résidus de pétrole, et, de manière exclusive par rapport aux autres produits du marché, de résines végétales qui les rendent inodores.

