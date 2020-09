Jimmy Carton, formateur expert référent chez Afnor Compétences, a développé une plateforme pédagogique unique en son genre. Il présente la formation à la prévention du risque amiante et les particularités du dispositif.

À qui s'adresse la formation à la prévention du risque amiante ?

La formation à la prévention du risque amiante s'adresse essentiellement aux encadrants de chantier et aux opérateurs d'entreprises publiques ou privées, mais s'étend plus largement à tous ceux qui interviennent sur des matériaux amiantés dans le cadre de leurs travaux. Chez Afnor Compétences, nous avons quatre catégories de formations sur le sujet : encadrement technique, encadrement chantier, encadrement mixte et opérateur de chantier. Ces formations concernent aussi bien les acteurs du Bâtiment et des Travaux Publics que ceux des domaines ferroviaire, maritime et aérien.

Quel est son contenu ?

La formation comprend deux volets : la théorie et la pratique. Le premier concerne tout un programme sur lequel sont notamment évoqués les pathologies et les matériaux dans lesquels on trouve de l'amiante, ainsi que comment évaluer le risque et traiter les déchets. Avec le volet pratique, les stagiaires évoluent sur une plateforme pédagogique de manière à bien comprendre quels sont les gestes à employer pour limiter le risque. Ils y étudient ainsi la mise en place d'un chantier type dans le cadre d'interventions sur matériaux amiantés, comprenant la phase initiale de préparation du chantier et la phase d'exécution avec les processus et la prise en main des équipements de protection. Au sens de la réglementation, la plateforme pédagogique doit donc être composée d'un ensemble de fonctions qui sont représentatives d'un chantier amiante dans son intégralité, avec ses trois niveaux d'empoussièrement. Unique en son genre, la plateforme que nous avons développé dépasse ces prérequis.

Quelles sont les particularités de cette plateforme pédagogique ?

Il s'agit en premier lieu d'une plateforme mobile, sans être une unité mobile de décontamination pour autant. Elle voyage sur la moitié nord de la France et a déjà été déployée sur le sud de la France, notamment à Aix Provence, permettant aux entreprises d'envoyer leurs salariés se former au plus près de chez eux. Basée sur un semi-remorque, c'est un conteneur maritime de 40 pieds high cube (12 x 2,54m pour 2,74m de haut) qui peut accueillir jusqu'à 10 stagiaires en même temps. On y retrouve toutes les parties indispensables au chantier fictif : une zone confinée, une zone de décontamination avec des sas déchets et des sas personnels, une aéraulique de chantier, un contrôle de la dépression, une zone masque, une zone de production d'air respirable pour l'adduction et pour la tenue ventilée, et une zone eau.



L'ensemble est opérationnel et les participants pourront pleinement évoluer dans leur zone et procéder à la décontamination, composée d'une phase aspiration, d'une deuxième phase de décontamination avec douche habillée, ainsi que d'une deuxième douche, où le stagiaire retire son appareil de protection respiratoire (APR). Sans oublier le séchage et la phase avec les instructions de travail qui conduiront le stagiaire à finir le nettoyage de son APR. Aussi, la plateforme permet la mise en oeuvre réelle de la tenue ventilée. Une option assez rare en matière de formation. Les enjeux sont tels aujourd'hui que l'on ne peut pas imaginer former sans ce matériel.



Son autre particularité réside dans son logiciel spécifique, que j'ai baptisé "Brain System". C'est une interface homme machine qui permet notamment de gérer les temps de douchage et d'aspiration, ainsi que les températures dans la zone. Le système gère également d'autres paramètres et déclenche des alarmes en cas de défaut sur le chantier. L'encadrant de chantier bénéficie ainsi d'un retour d'information très rapide. La prochaine évolution concernera la maîtrise complète et les réglages au niveau hydraulique.



