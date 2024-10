Éprouvées dans le milieu logistique, les chaussures Spulse, commercialisées début octobre par la marque Parade, tendent à réduire la fatigue sur chantier. Le fabricant de chaussures de sécurité s’est notamment concentré sur la semelle, qui améliore de 55 % le taux de rebond.

À l’occasion du salon Batimat, Parade, marque du groupe Eram spécialisée dans les chaussures de sécurité, a présenté Spulse, sa nouvelle gamme de chaussures de sécurité.

L’idée : « aller toujours plus loin sur la partie utilisateur, donc sur la partie confort et sur la partie style », affiche Anne-Charlotte Piron, chargée de communication de la marque. Les quatre modèles qui composent la gamme sont conçues dans un style de basket, moderne et mixte.

Des EPI testés en laboratoire et par des professionnels

L’innovation réside dans la formulation chimique de sa semelle, en polyuréthane et plus flexible, grâce à un travail avec les partenaires de production. Fabriqué dans l’usine de Parade - en Maine-et-Loire - cet élément présente un taux de rebond amélioré de 55 %. Ce qui améliore l’endurance des professionnels, en réduisant la fatigue sur les muscles propulseurs de la jambe.

Les nouvelles chaussures Pulse ont à la fois été testées scientifiquement et par des professionnels. « Il y a eu deux phases de test. Une phase en laboratoire, avec des capteurs qui mesurent l'intensité électrique des muscles et observent comment la chaussure sollicite les muscles de la jambe. À la deuxième phase de test, des personnes travaillant dans la logistique ont pu tester la chaussure et qui constater elles-mêmes bien moins de sensations de fatigue à la fin de la journée », développe Anne-Charlotte Piron.

Modèles de la gamme Spulse par Parade - Crédits photo : Parade

Ces EPI sont par extension adaptées aux métiers du bâtiment, et plus précisément du second-oeuvre. Mais cela dépend des modèles dans la gamme Spulse. Les modèles Spunch et Spump, par exemple, correspondent au niveau d’exigence de sécurité S1PS, associé au travail en milieu sec, sans risque de projection d’eau (peinture, finition, sols, cuisine, etc.). Ces chaussures résistent également à l’abrasion, au bout de 16 000 cycles du test Martingale. « Une sorte de papier de verre, avec un grain très fin, vient frotter le tissu en plusieurs cycles », nous explique la chargée de communication de Parade. Par contre la tige qui les compose n’est pas hydrofuge.

Les modèles Speeda et Stamin de la gamme Spulse - Crédits photo : V.K

C’est le cas en revanche des modèles Stamin et Speeda, qui répondent au niveau de sécurité supplémentaire S3S. Elles sont ainsi résistantes à l’eau, mais pas pour autant étanches. Les Stamin et Speeda passent quand même le test Martingale, au bout de 36 000 cycles. Ces paires de chaussures sont particulièrement adaptées pour les professionnels du terrassement et de la menuiserie.

Des chaussures d’équitation adaptées aux chantiers ?

Parade a profité du salon Batimat pour présenter des modèles conçus pour d’autres activités. La bottine Equina, dédiée à l’équitation, a particulièrement retenu l’attention des professionnels. Elle a la particularité d’être à la fois habillée, tout en étant conforme aux normes des chaussures de sécurité.

Le modèle Equina par Parade - Crédits photo : V.K

Elle « peut être transposée dans le milieu du BTP pour des encadrants, pour la maîtrise d'œuvre », souligne Anne-Charlotte Piron.

Propos recueillis par Virginie Kroun

