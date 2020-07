En 2020, Daikin fait évoluer sa gamme de pompes à chaleur air/air introduisant de nouvelles unités murales Stylish en coloris argent et noir imitation bois, et intègre un nouveau modèle de coloris noir s’ajoutant à la version blanche disponible depuis 2018.

Pensé pour correspondre à plusieurs choix décoratifs

Conscient de l’évolution des tendances et alerte sur les attentes de ses clients, Daikin propose de nouveaux coloris dans sa gamme de solutions murales Stylish.



En plus de l’unité de couleur blanche, restant inchangée depuis le lancement de cette gamme, l’unité sera disponible dans un tout nouveau coloris ainsi que dans deux autres qui ont évolué par rapport aux précédents :

Un nouveau modèle noir unicolore sur l’ensemble de l’unité.

sur l’ensemble de l’unité. Le modèle précédemment argent bicolore devient uniquement argent ,

, Le modèle précédemment noir imitation bois sur l’ensemble de l’unité est remplacé par une unité à la façade noire imitation bois et des côtés noir unicolore,

Les faibles dimensions et les arrondis légers dessinés par l’incurvation des angles participent à la conception d’un design sobre et élégant, pour une intégration optimisée dans tous les intérieurs.



Véritable concentré de technologies pour offrir diverses fonctions tout au long de l’année : chauffage, rafraîchissement, purification de l’air, ainsi qu’intégrant de nombreux équipements qui participent à offrir une solution intelligente au service d’importantes économies d’énergies, l’unité murale Stylish a été récompensée par 3 prestigieux prix européens, lesquels saluent sa conception globale : Good Design – IF Design Award 2019 et Reddot award 2019.

Des performances, une discrétion et une compacité maximales

À bien des titres, l’unité murale Stylish de Daikin est différenciante :

Elle affiche un niveau sonore parmi les plus silencieux avec seulement 19 dB(A) en mode vitesse silence. Tout juste imperceptible, son fonctionnement se fait oublier grâce à l’intégration d’un ventilateur de nouvelle forme, plus ergonomique, permettant de mieux répandre le bruit. Le niveau acoustique du flux d’air s’en trouve optimisé.

Tout juste imperceptible, son fonctionnement se fait oublier grâce à l’intégration d’un ventilateur de nouvelle forme, plus ergonomique, permettant de mieux répandre le bruit. Le niveau acoustique du flux d’air s’en trouve optimisé. Elle offre une compacité extrême comparativement à des unités murales sur le segment de marché des unités design : 798 mm de largeur, 189 mm de profondeur et 295 mm de hauteur pour l’ensemble des tailles disponibles de cette gamme (6 modèles de la taille 15 à la taille 50).

Elle permet une baisse significative des consommations énergétiques des postes chauffage par rapport à une installation de radiateurs électrique et offre une consommation limitée pour le rafraîchissement, obtenant la classe énergétique la plus élevée pour ces deux fonctions : A+++. Elle peut atteindre jusqu’à 8,75 de coefficient de performance saisonnier en rafraîchissement et jusqu’à 5,15 en chauffage (performances mesurées sur la taille 35 en version monosplit).

De surcroît, l’unité murale Stylish fonctionne grâce au réfrigérant R-32, à faible impact sur le réchauffement planétaire comparativement au R-410A, traditionnellement employé sur ce type de solutions.

Daikin a été le premier acteur mondial à avoir introduit des pompes à chaleur fonctionnant avec du R-32 afin de réduire l’impact de ses solutions, en marge de la règlementation internationale prévoyant le retrait progressif des réfrigérants au fort PRP (potentiel de réchauffement planétaire).

Depuis 2020, toutes les pompes à chaleur résidentielles proposées au catalogue Daikin fonctionnent exclusivement au R-32.

Des équipements intelligents

Pour le plus grand confort des utilisateurs, les équipements intelligents de l’unité Stylish permettent de proposer une balance optimale entre le taux d’hygrométrie idéal au regard de la température désirée. Cette fonction évite l’inconfort d’un air trop sec, notamment pour les personnes souffrant d’allergies.



Le capteur thermique intelligent « Grid Eye » fait partie intégrante du dispositif d’optimisation énergétique. Il est capable de mesurer la température d’une pièce pour adapter une diffusion d’air homogène selon un schéma de circulation quadrillée d’air chaud ou d’air frais vers des zones en nécessitant.



La gamme Stylish dispose d’une carte WiFi montée de série sur l’unité. Grâce à ce dispositif, il est possible de piloter le système pour générer le climat intérieur idéal à l’aide d’un smartphone, via l’application Daikin Online Controller. L’accès aux différentes fonctionnalités, la gestion de la température ou du mode de fonctionnement, la création de programmations et la surveillance de la consommation d’énergie sont autant de fonctionnalités offertes à distance.



L’intégration de la technologie « Flash Streamer », innovation signée Daikin, permet d’apporter un air intérieur de qualité. Utilisée pour les purificateurs d’air Daikin, cette technologie permet de décomposer jusqu’à 99,9% des bactéries, moisissures, pollens ou odeur.



La gamme Stylish ne manque pas d’atouts pour séduire les particuliers. Afin de cadrer de façon optimale avec les constructions RT2012, l’unité a aussi la possibilité d’être bloquée en mode chaud seul.