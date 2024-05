Vaillant célèbre 150 ans d’innovation dans le domaine du chauffage

C’est le 1er août 1874 à Remscheid, en Allemagne, que tout commence. Johann Vaillant, « chaudronnier et fabricant de pompes », annonce dans le journal local son installation et promet un service rapide et équitable. Ce modeste début jette les bases d'une révolution dans le confort thermique. Avec le lancement du chauffe-eau gaz à « système fermé », Johann Vaillant introduit une innovation sans précédent en offrant pour la première fois la possibilité de chauffer l’eau rapidement et de manière hygiénique. Cette innovation trace le chemin à suivre pour une entreprise familiale devenue un groupe international leader européen du confort thermique.

En 2024, Vaillant célèbre donc fièrement son 150e anniversaire, marquant un siècle et demi d’innovation et de partenariats solides avec le secteur du génie climatique. Benoit Garrigues, directeur Vaillant France, revient sur cet anniversaire : « 150 ans... C’est un chiffre dont nous sommes fiers, le reflet d’une longévité exceptionnelle dans la filière. Il faut dire que Vaillant, c’est un siècle et demi d’innovations, d’ingénierie et de dévouement envers notre promesse : offrir à nos clients le bien-être chez eux. Une promesse rendue possible grâce à nos partenaires professionnels car une marque, même si elle a une remarquable longévité, n’est rien sans ses partenaires professionnels. Je tiens donc à remercier tous nos partenaires qui ont su faire vibrer le cœur de Vaillant de génération en génération, avec une fidélité à toute épreuve ». En tant que fabricant majeur de pompes à chaleur en Europe, Vaillant joue un rôle crucial dans la transition énergétique. La marque est désormais prête à écrire le prochain chapitre de son histoire et à accompagner le plus grand nombre pour de nouvelles décennies d’innovations. Pour en savoir plus, découvrez ci-dessous le mini-site dédié aux 150 ans de la marque. Pour en savoir plus exit_to_app