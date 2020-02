Vaillant est un fabricant allemand et leader sur le marché du chauffage et de l’eau chaude sanitaire Vaillant propose des chaudières murales et sol, gaz traditionnelles ou gaz et fioul condensation, des chauffe-eaux solaires, des pompes à chaleur géothermiques, des pompe à chaleur à adsorption, des chauffe-bains, régulateurs, etc.



Vaillant

Pourquoi Vaillant ? Parce que nos produits sont performants et innovants.

Pour vivre au quotidien les 3 valeurs clés de la marque : fiabilité, innovation, évidence



• Parce que la fiabilité de nos produits et de nos services nous a permis de construire une relation professionnelle de confiance mutuelle. De conception allemande, les produits Vaillant bénéficient des technologies de pointe.

• Parce que l’innovation est au cœur de nos préoccupations depuis les débuts de l’aventure Vaillant et que nous sommes aujourd’hui un des leaders dans ce domaine.

• Parce qu’enfin l’évidence est notre marque de fabrique : nos produits sont simples à installer, à utiliser et à entretenir.



L’avenir passe également par la recherche et le développement au sein de Vaillant. Outre la pompe à chaleur à adsorption zeoTHERM commercialisée cette année, les efforts se portent également sur les technologies de demain utilisant la micro cogénération.

« pour concevoir l’avenir ensemble »…