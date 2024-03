VEKA France agit pour réduire l’empreinte carbone des fenêtres PVC avec la démarche d’éco-conception VEKA REcycle

Découvrez plus d'informations sur la démarche VEKA REcycle et notre profilé VEKA REcycle, qui permet de fabriquer une fenêtre PVC intégrant jusqu'à 70 % de matière recyclée dans le cadre de la menuiserie.

En ligne avec les normes environnement et la REP #Batiment, nous participons à la #decarbonation du Bâtiment.

Pour en savoir plus exit_to_app