CUPACLAD : systèmes de bardage en ardoise naturelle

Les nouveaux systèmes de façade ventilée en ardoise CUPACLAD ont révolutionné la pose de l’ardoise naturelle en façade. Pendant 130 ans, la quête d’un processus de production efficaces et durables nous a permis d’atteindre la tête du marché mondial d’ardoise naturelle. 1 ardoise sur 2 dans le monde provient des carrières CUPA PIZARRAS. Les propriétés naturelles et les textures inimitables de nos ardoises ont inspiré les architectes du monde entier et donné lieu à des projets uniques qui mettent à l’honneur l’ardoise naturelle.