VÉRAFLEX et VÉRACLIM, deux solutions pour la protection solaire par l'extérieur

Pièce à vivre à part entière, on vit dans la véranda toute l’année. Pour rester confortable en toute saison, elle doit capter et stocker la chaleur en hiver et être bien isolée de la surchauffe en été. Les stores de vérandas sur mesure Franciaflex s’adaptent à toutes les formes et toutes les dimensions. Qu’il s’agisse de stores bannes extérieurs ou de stores intérieurs Vélum, outre leur rôle de régulateurs thermiques, ils gèrent également les apports lumineux et protègent des rayons UV.

Des solutions sur mesure répondant à toutes les configurations, toutes les dimensions et tous les styles

Les stores bannes extérieurs pour véranda VÉRAFLEX et VÉRACLIM agissent en véritables boucliers thermiques, maintenant une température intérieure constante. Ils bloquent en moyenne 90 % des rayons du soleil quand ils sont équipés d’une toile techniquement adaptée.

Seuls ou combinés avec les stores extérieurs, les stores intérieurs pour véranda Franciaflex sont efficaces sur les parois verticales ainsi qu’en toiture. Ils filtrent partiellement les rayons du soleil, ajustent la luminosité dans la véranda et amortissent sensiblement les bruits liés aux parois vitrées. Plissés, bateau ou à enroulement, ils s’harmonisent parfaitement avec le décor intérieur grâce aux nombreux modèles et coloris disponibles.



Sur-mesure

Les stores intérieurs et extérieurs Franciaflex sont fabriqués sur mesure en France

Personnalisables

+ de 300 toiles aux couleurs et motifs tendances

Différentes couleurs d'armatures

Efficaces

Les stores extérieurs peuvent bloquer jusqu'à 90 % des rayons du soleil

Les stores intérieurs font baisser la température intérieure jusqu'à 5°

VÉRAFLEX, le store banne qui s’ajuste aux vérandas de formes spécifiques

Il convient à toutes les configurations grâce à ses coulisses mobiles qui s’adaptent facilement à la structure d’une toiture de véranda aux formes non rectangulaires type pans coupés ou inclinés. Vers l’avant, les coulisses peuvent dépasser jusqu’à 1,5 m au-delà des chevrons, créant une ombre supplémentaire à l’intérieur de la véranda.

La tension des ressorts augmente au fur et à mesure du déploiement du store, garantissant une tension constante et impeccable de la toile. Extrêmement flexible en termes de dimensions, VÉRAFLEX se décline en largeur allant de 1,25 m jusqu’à 6 m et permet une avancée maximale de 5 m. Il se manoeuvre électriquement via son boîtier de télécommande.

VÉRACLIM, un store banne pour protéger les vérandas de grandes dimensions

Idéal pour les vérandas rectangulaires de grandes dimensions allant jusqu’à 120 m² de surface, le store VÉRACLIM s’adapte facilement grâce à l’association de 1 à 4 modules actionnés par 1 ou 2 moteurs. Avec son coffre intégral, mécanisme et toile sont maintenus à l’abri des intempéries, des salissures et de l’entassement des feuilles mortes.

Équipé d’une commande électrique, sa motorisation silencieuse et invisible facilite sa manoeuvre. Son système exclusif de tension de la toile, sans câble avec guidage par coulisses fixes, lui assure une fiabilité et une longévité incomparable. Il bénéficie également de toutes les options disponibles.