Alliant écologie et économie, avec des modèles de 25, 35 et 47 kW de puissances, la chaudière Vitoligno 100-C représente une solution avantageuse dans le cadre du remplacement d’une ancienne chaudière fioul (sans production d’ECS). Parfaitement adaptée à tous les types d’émetteurs, la nouvelle chaudière à granulés bois Vitoligno 100-C revendique une conception simple et robuste, qui se double d’une rapidité de mise en oeuvre et d’installation.