La Vitocal 100-A de Viessmann est une pompe à chaleur air/eau monobloc facile à installer et sans manipulation de fluide frigorigène. Cette technologie, encore trop peu développée en France, présente l’avantage de faciliter la pose tout en offrant une PAC plus écologique. Une alternative intéressante pour vos chantiers de construction et de rénovation.

Une efficacité maximale pour une consommation d’énergie minimale

La Vitocal 100-A de Viessmann est une pompe à chaleur air/eau qui s’installe à l’extérieur de l’habitation pour procurer chaleur en hiver et fraîcheur en été à ses occupants. Adaptée à la plupart des applications en construction neuve comme en rénovation, elle est déclinée en 5 modèles dont la puissance est comprise entre 6 et 16 kW. En plus d’être réversible (elle peut chauffer en hiver et rafraîchir en été), la Vitocal 100-A de Viessmann peut être associée à un ballon type Vitocell 100-V de 300 ou 390 litres pour la production de l’eau chaude sanitaire (ECS).



Tous les composants de la Vitocal 100-A de Viessmann sont intégrés dans un seul appareil. En clair, cela signifie que sa pose est facile et rapide. Grâce à l’absence de manipulation de fluide frigorigène, la PAC Vitocal 100-A peut être posée même sans attestation de capacité. Le fluide utilisé (le R32) est un fluide frigorigène écologique, en phase avec les préoccupations environnementales contemporaines. Couplé au concept monobloc de la Vitocal 100-A de Viessmann, il permet d’éviter la traditionnelle visite annuelle de recherche de fuite. Ses évaporateurs avec revêtement résistant à la corrosion (même en bord de mer) en font une solution résistante et facile à entretenir.

Une PAC idéale pour la rénovation

Le design compact de la Vitocal 100-A de Viessmann et son installation conçue exclusivement pour une mise en place à l’extérieur, font de cette PAC une solution idéale pour vos chantiers de rénovations. La Vitocal 100-A de Viessmann existe par ailleurs en version mono ventilateur jusqu’à une puissance de 12 kW, dont le niveau acoustique est réduit, ce qui est parfait en rénovation (l’habitation n’ayant pas toujours été conçue pour accueillir une PAC).



Le pilotage de la Vitocal 100-A de Viessmann peut se faire directement depuis l’appareil (via une régulation intégrée) ou grâce à une télécommande filaire avec écran tactile, qui permet de contrôler la PAC depuis l’intérieur.

Des avantages utilisateurs nombreux

Les pompes à chaleur air/eau sont pile dans l’air du temps : économes et efficaces, elles représentent une alternative plus écologique et privilégient les énergies renouvelables. En produisant une énergie propre, elles permettent aux particuliers de réaliser d’importantes économies, tout en répondant à leurs attentes environnementales. La Vitocal 100-A de Viessmann assure un confort optimal été comme hiver et le spectre de températures dans lequel elle est performante est large, puisque sa température maximale de départ vers les émetteurs est de 60°C jusqu’à -8°C en extérieur. Sa régulation climatique est intégrée et permet d’ajuster en continu la puissance du compresseur, ce qui évite d’avoir à ajouter une sonde extérieure et garantit son utilisation optimale.

Pour découvrir l’ensemble de la documentation relative à la pompe à chaleur monobloc Vitocal 100-A ainsi que les autres PAC de Viessmann, rendez-vous sur www.viessmann.fr

Pour en savoir plus exit_to_app