Viessmann : une gamme complète de chaudières bois

La biomasse constitue une énergie nouvelle et renouvelable que Viessmann valorise par ses solutions de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire au travers d’une gamme de chaudières à granulés ou à bûches.

Viessmann propose également une large gamme de silos pour le stockage des granulés (de 220 kg à 7,3 t) ainsi que des réservoirs tampon permettant le stockage de l’eau de chauffage et de l’eau chaude sanitaire issues de la combustion du bois.

Chaudière à bûches de bois Vitoligno 200-S de Viessmann

Gamme bûches

Solution idéale et appropriée à l‘extension des installations de chauffage existantes

Label 7* “Flamme verte” pour l‘ensemble de la gamme

Vitoligno 150-S : la technologie à gazéification à un prix très attractif

Vitoligno 200-S dotée d‘une très grande autonomie

Chaudière à granulés de bois Vitoligno 300-C de Viessmann

Gamme pellets

Solution Viessmann écologique et économique à très haute performance, jusqu‘à 95,3% de rendement

Solution toute automatique qui convient à tous les types de bâtiments

Avec 7*, toute la gamme est conforme au label “Flamme verte”

Le plus : une combustion optimisée et propre grâce à la régulation de combustion avec sonde Lambda !

Des économies grâce à la nouvelle solution biomasse Vitoligno 200-C

Viessmann lance prochainement sa toute nouvelle chaudière bois à granulés Vitoligno 200-C. Avec des modèles de 20 à 44 kW de puissance, cette chaudière biomasse sera sans conditions l’une des nouvelles solutions dans le cadre du remplacement d’une ancienne chaudière au fioul.



Parfaitement adaptée à tous les types d’émetteurs, la nouvelle chaudière à granulés bois Vitoligno 200-C revendique une conception simple et robuste, associée à une rapidité de mise en œuvre et d’installation. Équipée de série d’une toute nouvelle régulation “touch display” couleurs capable de gérer deux circuits vannes mélangeuses, l’eau chaude sanitaire et éventuellement si besoin, la gestion d’un réservoir tampon.



Côté équipement, la Vitoligno 200-C embarque, quelle que soit la puissance, un réservoir à granulés sur le côté de 230 litres pour un chargement manuel par sacs (un dispositif d’aspiration automatique est disponible en option), une alimentation automatique des granulés, un décendrage automatique avec un grand cendrier et un contrôle de combustion par sonde lambda.



Son nouveau design ainsi que sa couleur Vitographite seront autant d'atouts qui permettront de vous convaincre. Enfin, avec ses 7* au label “Flamme verte”, la Vitoligno 200-C ouvre droit à toutes les aides financières en vigueur.

Nouvelle version de la Vitoligno 100-C de Viessmann, chaudière à granulés de bois

Vitoligno 100-C : une nouvelle version

En plus de l’arrivée de la Vitoligno 200-C sur le marché, Viessmann propose également une nouvelle version pour la Vitoligno 100-C. Avec une plage de puissances allant de 20 à 47 kW, elle se présente comme une solution optimale pour les petits budgets. Compacte, prête au raccordement, elle est idéale en remplacement d’une chaudière fioul et peut-être, dans certains cas, utilisée sans réservoir tampon, ni kit de réhausse. Elle affiche une classe de performances “Flamme Verte” de 7* et un rendement annuel pouvant atteindre 92%. Proposée en chargement manuel, elle dispose d’une régulation de chauffage en fonction de la température extérieure intégrée pour le pilotage de 2 circuits vannes, d’un réservoir tampon et de l’eau chaude sanitaire).

