La chaudière gaz à condensation Vitodens 2xx de Viessmann se distingue par des performances et une fiabilité maximales, couplées à un design épuré et élégant qui trouve parfaitement sa place dans les intérieurs contemporains. Sa conception met aussi l’accent sur l’ergonomie et le confort d’utilisation, qui ont été pensés pour faciliter un usage connecté et intelligent de l’appareil.

Toujours plus d’efficacité énergétique

Viessmann a conçu sa nouvelle gamme de chaudières murales gaz Vitodens 2xx pour que ses performances offrent un confort thermique incomparable, tout en réalisant des économies d’énergies. Grâce à un nouveau brûleur MatriX-Plus et à la régulation de la combustion automatique Lambda Pro Plus, les utilisateurs ont la garantie de performances optimales, même lorsque les qualités du gaz et les conditions de fonctionnement fluctuent. En phase avec les préoccupations environnementales contemporaines, les chaudières de la gamme Vitodens 2xx permettent par ailleurs une baisse de 40 % des émissions de NOx.



Au coeur de cette nouvelle génération de chaudière gaz à condensation, le brûleur MatriXPlus, qui est à la fois plus compact, plus efficace et plus économique que ses prédécesseurs. Grâce à sa capacité de modulation très élevée de 1 à 17 (la majeure partie des chaudières murales du marché modulent de 1 à 8 seulement) et à la grande stabilité de sa flamme, il permet de mieux gérer et donc de réduire la consommation de combustible.

Autre innovation, la régulation de la combustion entièrement automatique Lambda Pro Plus qui s'adapte automatiquement au type de gaz utilisé, à l’altitude, à la longueur des conduites d’évacuation et au système d'évacuation des fumées, ce qui assure une combustion toujours propre et efficace.

Un design épuré et pratique

Les chaudières de la gamme Vitodens 2xx ont été pensées pour s’intégrer parfaitement dans les environnements intérieurs contemporains, à la vue de tous. Grâce à des lignes épurées et à un nouveau revêtement époxy Vitopearlwhite, elles trouvent leur place en toute harmonie, dans toutes les décorations. Les matériaux qui habillent les chaudières de la gamme Vitodens 2xx ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi particulièrement résistants, ce qui assure la stabilité et la durabilité des appareils.

Le confort avant tout

Si les performances des chaudières de la gamme Vitodens 2xx assurent un confort thermique optimal, leur ergonomie de fonctionnement a elle aussi été pensée pour garantir une utilisation pratique et facile. Un écran tactile de 7 pouces permet de consulter en permanence le cockpit énergétique, qui indique l’état de la consommation et les rendements solaires des installations. La position du bandeau de régulation qui contient l’écran peut être personnalisée pour être installée à la hauteur des yeux, un facteur important de confort au moment de la pose et pour l’entretien de l’appareil.

Une chaudière connectée et facile à entretenir

Grâce à l’application ViCare (disponible directement via l’appareil ou via smartphone et tablettes) et à une connexion Wi-Fi intégrée, les chaudières de la gamme Vitodens 2xx permettent d’offrir aux utilisateurs un niveau de confort et de sécurité maximaux. En cas de dérangement, l’utilisateur qui a installé l’appli Vicare sur son smartphone, sera informé avant que le logement refroidisse. Et l’installateur en charge de la maintenance de l’installation le sera également et pourra même intervenir à distance le cas échéant.

La modularité des chaudières de la gamme Vitodens 2xx et de leur gamme d'accessoires simplifie l'étude, le montage et la maintenance. En clair : moins de pièces de rechange à gérer et une gamme de produits moins complexe.

