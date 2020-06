La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie (CFACI) organise, avec le soutien du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWi), un événement sur l'enjeu de l'efficacité énergétique dans les bâtiments en France et en Allemagne. Venez rencontrer des experts et fournisseurs allemands lors d'une conférence le mardi 17 mars 2020 à Paris et saisissez l'opportunité pour les rencontrer en RDV B2B les 18 et 19 mars dans vos locaux partout en France.