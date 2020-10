Le réfrigérant R-32, affiche une empreinte 3 fois plus faible que le R-410A, lui permettant de diminuer drastiquement l’impact carbone de l’équipement, estimé à 70 % !

Le mini VRV 5-S se compose d'un nouvel échangeur de chaleur à 3 rangées, et d'un compresseur SWING. Ces deux technologies exclusives Daikin permettent une augmentation de l'efficacité énergétique saisonnière sur l'ensemble de la durée de vie du groupe, au-delà des exigences européennes en matière d'écoconception qui entreront en vigueur en 2021.



Comparativement à la précédente génération de VRV fonctionnant au R-410A, la 5e génération de mini VRV au R-32 affiche des performances en hausse de 5 à 10 %, avec un SEER compris entre 7 et 8, et un SCOP de 4.5 à 5, pour 3 tailles de puissance, de 12 kW à 18 kW.



Des contrôles sont en cours pour que la solution soit certifiée Eurovent dès la fin de l'année 2020.

Discrétion visuelle et sonore

La compacité est l'autre atout majeur de cette solution ! Avec une hauteur limitée de seulement 87 cm x 110 cm de longueur et 46 cm de profondeur, le groupe extérieur peut s'installer, tout en restant discret, en façade d'un bâtiment, sous une fenêtre voire, à l'abri des regards, en local technique.



Cette compacité remarquable, rapport entre ses dimensions et les niveaux de performance atteints, lui confère la possibilité de s'adapter à tous types de configurations (Jusqu'à 150 m² en rénovation et 300 m² en projet neuf ) : du petit tertiaire (commerces de centre-ville, banques …) à de gros projets de résidentiels et jusqu'à des projets de taille moyenne en tertiaire (immeuble de bureaux) grâce à la possibilité de grouper plusieurs unités VRV 5 S entre elles.



Sur le plan acoustique, Daikin a conçu un tout nouveau ventilateur asymétrique pour traiter le volume d'air de façon très silencieuse, puisqu'il conduit à l'atteinte d'un très faible niveau sonore moyen de seulement 50 dBA. De surcroît, celui-ci peut être encore réduit au cours de la nuit, de 2 dBA à 10 dBA pour arriver à un niveau sonore encore plus silencieux, de 39 dBA.



Si le besoin acoustique d'un projet est encore supérieur, Daikin a prévu la possibilité d'associer, à l'arrière du groupe, une grille acoustique et de prévoir l'installation du groupe en local technique pour un fonctionnement complètement silencieux et une parfaite dissimulation du groupe.

Manutention et maintenance aisées

Le groupe extérieur présente 4 poignées ergonomiques pour faciliter le portage et la pose par 2 installateurs.



Une plaque de protection, aménagée sur l'avant du groupe, est facilement accessible et démontable, au moyen d'un simple dévissage et donne rapidement la main à l'ensemble des composants les plus importants du système, électroniques et frigorifiques.



À l'intérieur de la platine de commandes, Daikin a introduit une épingle frigorifique qui permet de maintenir une température constante l'été, donc de rester protégée par une hausse des températures.



L'équipement des organes de sécurité n'a pas d'incidence sur le travail habituel de l'installateur et le mainteneur, ne nécessitant pas d'entretien supplémentaire, le VRV 5-S intègre une routine de tests. En cas d'alerte, le professionnel recevra un code défaut pour opérer une surveillance du système et intervenir si besoin était.



En matière de connectivité, la gamme VRV 5-S est pilotable à distance via la plateforme cloud Résidentiel Daikin.



Les unités intérieures sont compatibles avec le contrôle par Wi-Fi (option nécessaire) avec la possibilité de se connecter à des systèmes de contrôle vocal Contrôle (Amazon Alexa ou l'assistant Google Home).

Application de réalité augmentée pour aide à la vente

Daikin a accompagné le lancement du VRV 5 S avec le lancement d'une nouvelle application de réalité augmentée disponible sur Apple Store, Daikin AR Expérience. Celle-ci permet de visualiser parfaitement le groupe dans son environnement au service de l'expérience client : meilleure appréhension de la compacité du groupe et possibilité de découvrir toutes les fonctionnalités de l'unité dont 8 descriptifs techniques présentés par des aplats de couleur pour mettre à l'honneur les technologies innovantes de ce système.



L'application offre même la possibilité de visualiser le fonctionnement des organes de sécurité lorsqu'une fuite est constatée, avec l'intervention d'une alarme à la fois visuelle et sonore, la transmission de l'information jusqu'au groupe extérieur pour sa mise en sécurité avec le confinement du réfrigérant au moyen de vannes de coupure.



Daikin prévoit de déployer l'offre VRV au R-32 aux gammes traditionnelles d'ici l'été 2022.